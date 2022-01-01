Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan bazı besinlerin kabukları da kendileri kadar fayda sağlar. Uzmanlar bu yüzden kabukların da değerlendirilmesi ve şifa amaçlı tüketilmesini öneriyor. Bunlar arasında da en ilginci fındık kabuklarıdır. Fındık kabukları yüzyıllardır araştırılıyor. İçeriğinde aktif bileşen sayesinde kanserli hücreleri düzenler. Faydası kabuğunda olan besinler hangileridir? Fındık kabuklarını sakın çöpe atmayın!