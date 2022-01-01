Faydası Kabuğunda Olan Besinler!
Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan bazı besinlerin kabukları da kendileri kadar fayda sağlar. Uzmanlar bu yüzden kabukların da değerlendirilmesi ve şifa amaçlı tüketilmesini öneriyor.
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Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan bazı besinlerin kabukları da kendileri kadar fayda sağlar. Uzmanlar bu yüzden kabukların da değerlendirilmesi ve şifa amaçlı tüketilmesini öneriyor. Bunlar arasında da en ilginci fındık kabuklarıdır. Fındık kabukları yüzyıllardır araştırılıyor. İçeriğinde aktif bileşen sayesinde kanserli hücreleri düzenler. Faydası kabuğunda olan besinler hangileridir? Fındık kabuklarını sakın çöpe atmayın!
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KİVİ KABUĞU
Gıda zehirlenmelerine iyi gelen besinlerin başında gelir. Zehirlenme sırasında katı meyve sıkacağına kiviyi soymadan sıkıp içerseniz kabuğundaki vitaminler sayesinde mideniz temizlenir.
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PATATES KABUĞU
Patates kabukları şişlikleri indirmede mucize bir besindir. Özellikle yüzdeki sivilce ve göz altı torbalarına iyi gelir.
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ELMA KABUĞU
Elma kabukları kurutulup çay olarak tüketilir. Bu çay yemek borusunu ve mideyi temizler. Ayrıca göz altı morlukları içinde elma kabuklarını bir saat göz altınızda bekletebilirsiniz.
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FINDIK KABUĞU Yapılan araştırmalarda fındık kabuğunun kemoterapi gören hastaların yaşadıkları deformeleri azalttığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden bilim adamları fındık kabuklarından ilaç üretmeyi ve kemoterapi gören hastalarda ilaç olarak kullanmalarını hedefliyor.
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PORTAKAL KABUĞU İçerdiği esansiyel yağı sayesinde ciltteki deforme hücreleri azaltır. Ayrıca haşeratlarda portakol kokusunu sevmez. Nedeni de yine bu yağdır.
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MUZ KABUĞU Muz içerdiği yüksek lif sayesinde sindirim hastalıkları riskini azaltır. Kabuğu ise cilt problemlerine iyi gelir.
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LİMON KABUĞU Limon kabuklarındaki çözücü asit boğaz iltihaplanmalarında ortaya çıkar enfeksiyon virüslerini azaltır. Aynı zamanda tıkanan burunu açmadada kullanılır. Bazı uzmanlar limon kabukları yıkanıp tüketildiğinde diş sağlığını da desteklediğini belirtiyor.
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ŞEFTALİ KABUĞU Şeftali kabuklarını yüzünüze sürerek tonik etkisi yapabilirsiniz. İçerdiği A vitamini sayesinde yüzünüzü toksinlerden arındırarak parlaklık hissi verir.
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SOĞAN KABUĞU Doğa da bulunan güçlü antioksidan besinlerin başında gelen soğanın faydaları herkes tarafından bilinir. Ancak soğan kabuğunun faydaları hakkındaki gerçekleri çok az insan bilir. Uzmanalr soğan kabuklarının faydasının soğandna daha fazla olduğunu vurguluyor. Vücudun günlük ihtiyacı olan lif ve flavonoidler karışılıyabilen soğan kabukları kan düzeyindeki kötü kolesterolü düzenleyerek kalp hastalıklarını önler. Aynı zamanda soğan kabukları kaynatıp içildiğinde vücutta bulunan tüm iltihabı söker atar.