Çıkmayan Ter Lekesine Kesin Çözüm!

AŞIRI TERLEME HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİDİR? Uzm. Dr. Hayri C. Kara, ?Terlemek, vücudun hormonal bir tepkisi olduğu için aşırı terleme durumlarında mutlaka hormonlar incelenmelidir. Çünkü bunun altında yatan neden hormonların gereğinden fazla çalışması olabilir. Örneğin tiroid bezinin fazla çalıştığı, hipertiroid olarak adlandırdığımız durumlarda sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri de aşırı terlemedir. Buna ilaveten yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalarında da terleme normal seviyenin üzerindedir? dedi.