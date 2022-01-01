Çıkmayan Ter Lekesine Kesin Çözüm!
Sıcak havalarında gelmesiyle birlikte kabusa dönen ter lekelerinden kurtulmak ister misiniz, ter lekesi nasıl çıkar? İşte size vereceğimiz bu yöntemlerle ter lekelerini yok edebilirsiniz. İşte detaylar:
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Yaz mevsiminde sıcak havalarla birlikte ter problemi daha çok yaşanmaktadır. Her renk kıyafette oluşan sarı lekeleri bazen inatçı lekeye dönüşüp giysiler üzerinden çıkmamaktadır. Sıcak havalarında gelmesiyle birlikte kabusa dönen ter lekelerinden kurtulmak ister misiniz, ter lekesi nasıl çıkar? İşte size vereceğimiz bu yöntemlerle ter lekelerini yok edebilirsiniz. İşte detaylar:
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Gündelik hayatın koşturmacısında trafikte işyerinde, metroda terleme ve ter lekesi gibi kötü durumlar birçok kişinin başına gelmektedir. Özlelikle sıcak havalarda güneşe maruz kalınca veya koşturunca oluşan aşırı terleme sonucu giysilerde ter lekeleri oluşturmaktadır.
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Terleme doğal bir ihtiyaç olmasına rağmen giyilen kıyafetlerin üzerinde leke bırakması veya beyaz giysilerin sararması gibi problemleri kadın erkek ayırt etmeksizin her insanın rahatsızlık duyduğu bir sorun haline gelmiştir.
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Yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü belirten İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hayri C. Kara, aşırı terlemenin farklı hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.
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Terlemenin sosyal boyutundan öte ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabileceğine vurgu yapan Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri Kara, ?Terleme şikayeti kesinlikle ciddiye alınmalı ve nedenleri üzerinde durulmalıdır. Özellikle yaz aylarında terlemek normal kabul edildiği için bu sorun çoğu kez görmezden gelinir ancak sebebinin ne olduğunun araştırılmadığı durumlarda, uzun vadede ciddi problemlerle karşılaşılabilir. Özellikle bölgesel terlemeler ciddiye alınmalı ve mutlaka sebebi araştırılmalı? uyarısında bulundu
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AŞIRI TERLEME HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİDİR? Uzm. Dr. Hayri C. Kara, ?Terlemek, vücudun hormonal bir tepkisi olduğu için aşırı terleme durumlarında mutlaka hormonlar incelenmelidir. Çünkü bunun altında yatan neden hormonların gereğinden fazla çalışması olabilir. Örneğin tiroid bezinin fazla çalıştığı, hipertiroid olarak adlandırdığımız durumlarda sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri de aşırı terlemedir. Buna ilaveten yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalarında da terleme normal seviyenin üzerindedir? dedi.
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İnatçı lekelere dönen ve zamanla sararan ter lekelerinden kurtulmak için bu formülü uygulayabilirsiniz.
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BİRİNCİ YÖNTEM Bunun için iki yemek kaşığı sirke ve bir kap ılık su kullanabilirsiniz. Sirkeyi su ile karıştırdıktan sonra leke üzerine uygulamanız gerekir. İşlemi tamamlamanın ardından yarım saat bekleyerek lekenin çözülmesine yardımcı olabilirsiniz.
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İKİNCİ YÖNTEM Hem renkli hem de beyaz kıyafetlerde oluşan saı ter lekesini yok etmek için limon ve karbonatı aynı anda kullanarak temizleme etkisini hızlandırabilirisniz. Leke üzerine öncelikle karbonatı uyguladıktan sonra limon suyu ile temizleyici bir kimyasal aktiviteyi başlatabilirsiniz.
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ÜÇÜNCÜ YÖNTEM Dört yemek kaşığı tuzu bir litre ılık suyla karıştırın ve giysiyi içine batırın. Sonra sararan bölgeye uygulayın ardından durulayın.
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PAS LEKELERİ Pas lekelerinden hemen kurtulmak için tuzu limon suyu veya sirke ile karıştırın. İlk önce lekenin tamamen kuru olduğundan emin olun. Sonra lekenin üzerine sıkın ve ardından limon suyunu bir kat tuzla kaplayın. Yarım saat bekletin, bir bez veya süngerle temizleyin. Gerekirse durulayın.
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KALSİYUM VE KİREÇ BİRİKİMİ Banyo ve mutfakların lavabolarında zamanla oluşan kireci tuz ve limon kombinasyonu, kullanarak yok edebilirsiniz. Duş başlığında veya mutfak lavabosunda biriken yüzeylere yarım limonun üzerine tuz serperek krom veya bakır yüzeylerin hepsine sürün. Bu yöntemin bakır üzerinde kullanıldığında ekstra bir faydası vardır. Renk bozulmasına karşı savaşır.
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KESME TAHTASI Mutfaklarda en çok kullanılan araç gereçlerden biri olan kesme tahtaları zamanla kirlenip kötü görüntü ve kokuya neden olur.
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Bunun önüne geçmek için aynı şekilde tuz ve limon kombinasyonunu yöntemini kullanabilirsiniz. Kesme tahtasına biraz tuz serpin ve limonla ovalayın. Bu, en zor lekelerin bile çıkmasına yardımcı olacaktır.
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KAHVE VE ÇAY LEKELERİ En inatçı lekerden biri de çok hızlı bir şekilde kupa bardaklarında biriken lekelerdir. Bu lekerden kurtulmak için öncelikle nemli bir beze biraz tuz koyun ve lekeleri ovalayın. Böylelikle kupalarınız pırıl pırıl olacak. İŞTE BU KADAR...