70 Aracın Yer Aldığı Müze Ziyaretçilerine Kapılarını Açtı

Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ?Biz her milli bayramı yeni bir eserle karşılamayı devam ettiriyoruz. Bu bizim için bir gelenek oldu. Kocaman bir ekibin tam 7 yıllık bir eseri oldu dedi.