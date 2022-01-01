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70 Aracın Yer Aldığı Müze Ziyaretçilerine Kapılarını Açtı

Antalya?da eski Dokuma Fabrikası?na ait pamuk ambarı, Araç Müzesi?ne dönüştürüldü. En yenisi 25, en eskisi 65 yaşında olan 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilere kapılarını açarken, ?Selvi Boylum Al Yazmalım? filminde kullanılan ?Aldırma Gönül? isimli kamyon ise ilgi çekti. 70 aracın 7 yıllık çalışma sonucunda müzede toplanabildiği ifade edildi.

  1. Antalya'da Kepez Belediyesi?nin eski Dokuma Fabrikası?na ait pamuk ambarı bölümüne kurduğu Araç Müzesi, 19 Mayıs Atatürk?ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı?nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

    Antalya'da Kepez Belediyesi?nin eski Dokuma Fabrikası?na ait pamuk ambarı bölümüne kurduğu Araç Müzesi, 19 Mayıs Atatürk?ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı?nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

  2. 2 bin 800 metrekare büyüklüğündeki müzede siyaset, sinema, havacılık alanında Türk tarihine izler bırakan nostaljik otomobil, motor ve uçaklar sergileniyor.

    2 bin 800 metrekare büyüklüğündeki müzede siyaset, sinema, havacılık alanında Türk tarihine izler bırakan nostaljik otomobil, motor ve uçaklar sergileniyor.

  3. Araç Müzesi?nde 20 sektörden oluşan nostaljik motorlar, otomobiller ve otobüslerin yer aldığı 70 araç ve uçaklar bulunuyor. Dokumapark?taki nostaljik araçların yer aldığı Araç Müzesi?nin ilk koleksiyonu yüzde yüz yerli üretim olan ?Devrim' otomobili oldu.

    Araç Müzesi?nde 20 sektörden oluşan nostaljik motorlar, otomobiller ve otobüslerin yer aldığı 70 araç ve uçaklar bulunuyor. Dokumapark?taki nostaljik araçların yer aldığı Araç Müzesi?nin ilk koleksiyonu yüzde yüz yerli üretim olan ?Devrim' otomobili oldu.

  4. VECİHİ K-VI?NIN GERÇEĞE EN YAKIN TEK REPLİKASI BULUNUYOR Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan ?Çiçek Abbas? filmindeki kırmızı minibüs, ilk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI?nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ?ın ürettiği ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 de müzede sergileniyor.

    VECİHİ K-VI?NIN GERÇEĞE EN YAKIN TEK REPLİKASI BULUNUYOR Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan ?Çiçek Abbas? filmindeki kırmızı minibüs, ilk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI?nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ?ın ürettiği ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 de müzede sergileniyor.

  5. ?ALDIRMA GÖNÜL?E YOĞUN İLGİ Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de müzede incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü, otomobiller hakkında ziyaretçilere tek tek bilgi verdi. Vatandaşların başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır?ın oynadığı ?Selvi Boylum Al Yazmalım? filminde kullanılan ?Aldırma Gönül? ismini taşıyan ve o dönemde Türk taşımacılığının en ünlü kamyonlarından biri olarak kabul edilen TM 140 büyük ilgi çekti. Birçok kişi kamyon önünde cep telefonları ile fotoğraf çekti.

    ?ALDIRMA GÖNÜL?E YOĞUN İLGİ Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de müzede incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü, otomobiller hakkında ziyaretçilere tek tek bilgi verdi. Vatandaşların başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır?ın oynadığı ?Selvi Boylum Al Yazmalım? filminde kullanılan ?Aldırma Gönül? ismini taşıyan ve o dönemde Türk taşımacılığının en ünlü kamyonlarından biri olarak kabul edilen TM 140 büyük ilgi çekti. Birçok kişi kamyon önünde cep telefonları ile fotoğraf çekti.

  6. Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ?Biz her milli bayramı yeni bir eserle karşılamayı devam ettiriyoruz. Bu bizim için bir gelenek oldu. Kocaman bir ekibin tam 7 yıllık bir eseri oldu dedi.

    Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ?Biz her milli bayramı yeni bir eserle karşılamayı devam ettiriyoruz. Bu bizim için bir gelenek oldu. Kocaman bir ekibin tam 7 yıllık bir eseri oldu dedi.

  7. "ŞEHRİN HATIRALARINA UZANMAK İSTEDİK" Buradaki müzenin Türkiye?de eşi benzeri olmayan bir müze olduğunu belirten Tütüncü, "Araba müzeleri genel itibarıyla otomobillerin tarihlerini anlatırlar. Dolayısı ile batı eksenli müzelerdir. Ama biz otomobiller üzerinden şehrin hatıralarına uzanmak istedik" ifadelerini kullandı.

    "ŞEHRİN HATIRALARINA UZANMAK İSTEDİK" Buradaki müzenin Türkiye?de eşi benzeri olmayan bir müze olduğunu belirten Tütüncü, "Araba müzeleri genel itibarıyla otomobillerin tarihlerini anlatırlar. Dolayısı ile batı eksenli müzelerdir. Ama biz otomobiller üzerinden şehrin hatıralarına uzanmak istedik" ifadelerini kullandı.

  8. Ziyaretçilerin otomobiller üzerinden tarih okuması yapacağını belirten Tütüncü, ?Bunun yanında anılarına kanatlanabilecekleri bir nokta oldu. İnanıyorum ki çok yakında müze Antalya?ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin listelerinde üstlerde yer alacak" dedi.

    Ziyaretçilerin otomobiller üzerinden tarih okuması yapacağını belirten Tütüncü, ?Bunun yanında anılarına kanatlanabilecekleri bir nokta oldu. İnanıyorum ki çok yakında müze Antalya?ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin listelerinde üstlerde yer alacak" dedi.

  9. EN YENİSİ 25 YAŞINDA, EN ESKİSİ 65 YAŞINDA Müzede en yenisi 25 yaşında, en eskisi 65 yaşında olan 70 araç bulunduğunu söyleyen Tütüncü, "4 adet Türk sanayii tarihine ışık tutacak özgün eser var. İlk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI?nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ?ın ürettiği ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 burada bulunuyor? diye konuştu.

    EN YENİSİ 25 YAŞINDA, EN ESKİSİ 65 YAŞINDA Müzede en yenisi 25 yaşında, en eskisi 65 yaşında olan 70 araç bulunduğunu söyleyen Tütüncü, "4 adet Türk sanayii tarihine ışık tutacak özgün eser var. İlk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI?nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ?ın ürettiği ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 burada bulunuyor? diye konuştu.