Acun'dan Şoke Eden Hadise Açıklaması!

Ilıcalı Survivor'ın eleme konseyinde, "Anıl ve Sude, sizlere gerçekten çok üzülüyorum. 4,5 aydır buradasınız ama büyük bir ödüle henüz hiç gidemediniz. Biz de, O Ses Türkiye'de Hadise'nin tam 5 yıl boyunca şampiyon olmasını bekledik. Umarım sonunuz Hadise gibi olmaz" ifadelerini kullandı.