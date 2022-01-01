Acun'dan Şoke Eden Hadise Açıklaması!
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Survivor'ın eleme konseyinde Hadise'ye gönderme yaptı. Ilıcalı, başladığı yıldan beri O Ses Türkiye'nin juri koltuğunda oturan Hadise hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte tüm detaylar...
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Acun Ilıcalı yapımı olan O Ses Türkiye'nin başladığı yıldan beri juri koltuğunda oturan Hadise, bu sezon yerini Oğuzhan Koç'a bırakarak hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
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Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını O Ses Rap'ta olacağını söyleyen Ilıcalı, ünlü şarkıcının hayranları tarafından tepki görmüştü.
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Artık birbirlerinin doğum günlerini bile kutlamayan ikili, kafalarda soru işaretleri oluşturmaya başlarken Acun Ilıcalı'dan gelen Hadise açıklaması herkesi şoke etti.
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Son zamanlarda ikili arasında büyük bir anlaşmazlığın yaşandığı konuşulurken Ilıcalı'nın Survivor eleme konseyinde ünlü şarkıcıya yaptığı gönderme sosyal medya gündeminde viral oldu.
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Ilıcalı Survivor'ın eleme konseyinde, "Anıl ve Sude, sizlere gerçekten çok üzülüyorum. 4,5 aydır buradasınız ama büyük bir ödüle henüz hiç gidemediniz. Biz de, O Ses Türkiye'de Hadise'nin tam 5 yıl boyunca şampiyon olmasını bekledik. Umarım sonunuz Hadise gibi olmaz" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan sosyal medyada, Ebru Gündeş ile ilgili çıkan aldatma haberlerinden sonra Ilıcalı ve Hadise'nin arasının bozulduğu söyleniyor.