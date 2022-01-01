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Acun'dan Şoke Eden Hadise Açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Survivor'ın eleme konseyinde Hadise'ye gönderme yaptı. Ilıcalı, başladığı yıldan beri O Ses Türkiye'nin juri koltuğunda oturan Hadise hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte tüm detaylar...

  1. Acun Ilıcalı yapımı olan O Ses Türkiye'nin başladığı yıldan beri juri koltuğunda oturan Hadise, bu sezon yerini Oğuzhan Koç'a bırakarak hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

    Acun Ilıcalı yapımı olan O Ses Türkiye'nin başladığı yıldan beri juri koltuğunda oturan Hadise, bu sezon yerini Oğuzhan Koç'a bırakarak hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

  2. Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını O Ses Rap'ta olacağını söyleyen Ilıcalı, ünlü şarkıcının hayranları tarafından tepki görmüştü.

    Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını O Ses Rap'ta olacağını söyleyen Ilıcalı, ünlü şarkıcının hayranları tarafından tepki görmüştü.

  3. Artık birbirlerinin doğum günlerini bile kutlamayan ikili, kafalarda soru işaretleri oluşturmaya başlarken Acun Ilıcalı'dan gelen Hadise açıklaması herkesi şoke etti.

    Artık birbirlerinin doğum günlerini bile kutlamayan ikili, kafalarda soru işaretleri oluşturmaya başlarken Acun Ilıcalı'dan gelen Hadise açıklaması herkesi şoke etti.

  4. Son zamanlarda ikili arasında büyük bir anlaşmazlığın yaşandığı konuşulurken Ilıcalı'nın Survivor eleme konseyinde ünlü şarkıcıya yaptığı gönderme sosyal medya gündeminde viral oldu.

    Son zamanlarda ikili arasında büyük bir anlaşmazlığın yaşandığı konuşulurken Ilıcalı'nın Survivor eleme konseyinde ünlü şarkıcıya yaptığı gönderme sosyal medya gündeminde viral oldu.

  5. Ilıcalı Survivor'ın eleme konseyinde, "Anıl ve Sude, sizlere gerçekten çok üzülüyorum. 4,5 aydır buradasınız ama büyük bir ödüle henüz hiç gidemediniz. Biz de, O Ses Türkiye'de Hadise'nin tam 5 yıl boyunca şampiyon olmasını bekledik. Umarım sonunuz Hadise gibi olmaz" ifadelerini kullandı.

    Ilıcalı Survivor'ın eleme konseyinde, "Anıl ve Sude, sizlere gerçekten çok üzülüyorum. 4,5 aydır buradasınız ama büyük bir ödüle henüz hiç gidemediniz. Biz de, O Ses Türkiye'de Hadise'nin tam 5 yıl boyunca şampiyon olmasını bekledik. Umarım sonunuz Hadise gibi olmaz" ifadelerini kullandı.

  6. Öte yandan sosyal medyada, Ebru Gündeş ile ilgili çıkan aldatma haberlerinden sonra Ilıcalı ve Hadise'nin arasının bozulduğu söyleniyor.

    Öte yandan sosyal medyada, Ebru Gündeş ile ilgili çıkan aldatma haberlerinden sonra Ilıcalı ve Hadise'nin arasının bozulduğu söyleniyor.