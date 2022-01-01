Yeni Korku Maymun Çiçeği Virüsü! İşte Belirtileri
Avrupa'da ardı sıra gelen ölüm haberleri üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nde maymun çiçeği virüsü alarmı başladı. Vaka sayısının arması üzerine açıklama yapan yetkililer yeni bir pandemiye neden olmadan durdurulması gerektiğini belirtti.
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Avrupa'da ardı sıra gelen ölüm haberleri üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nde maymun çiçeği virüsü alarmı başladı. Vaka sayısının arması üzerine açıklama yapan yetkililer yeni bir pandemiye neden olmadan durdurulması gerektiğini belirtti. Seyahat virüsü sınıflandırmasına giren maymun çiçeği virüsü özellikle Orta Afrika ülkelerinde yaygın olarak görülür. Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR? Geçtiğimiz hafta İngiltere'de 9 kişi de tespit edilen maymum çiçeği virüsünün seyahatle yayıldığını bilim insanları tarafından açıklandı. Henüz tespit edilmeyen daha 100'den fazla vakanın olabileceğini duyuran İngilter'e Sağlık Güvenliği Ajansı, bireylere bulaşma yolunun hızlandığının altını çizdi.
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İlk kez 1958 yıllarında Afrika ülkelerinde tespit edilen virüsün maymunlarda olmasından dolayı maymun çiçeği virüsü olarak isimlendirildi. Monkeypox olarak kayıtlara geçen virüs türünün tam olarka insanlara nasıl bulaştığı bilinmesede insandan insan bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Ortaya atılan iddialara göre; bilim insanları Afrika'daki insanların virüslü olan hayvanlar tarafından ısırılması sonucu bulaşmış olabileceği düşünülüyor.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR? Yüz yüze temas ile bulaşan maymun çiçeği virüsü bir metre sonrası buluşma riskini azaltır. Ancak günümüzde artan nüfus ve toplu alan kullanımından kaynaklı bulaşmanın eksiye göre daha hızlı olduğu açıklandı.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ Grip belirtilerinin yanı sıra lenf bezlerinde şişmeler de yaşanır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir alarma neden olmadan karanti sürecinin belirlendiği söylendi. Virüse enfekte olan insanlar üzerinde yapılan çalışamalar sonucunda ateş, kas ağrısı, titreme ve yorgunluk gibi belirtiler yaşandığı tespit edildi.
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İlerleyen süreçte ise cilt yüzeyinde döküntü ve kızarıklıklara neden olan virüs vücutta neden olduğu ani ısı nedeniyle beyne de zarar verdiği düşünülüyor. Hastalık yaklaşık 15 gün sürüyor.