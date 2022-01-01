Yeni Korku Maymun Çiçeği Virüsü! İşte Belirtileri

İlk kez 1958 yıllarında Afrika ülkelerinde tespit edilen virüsün maymunlarda olmasından dolayı maymun çiçeği virüsü olarak isimlendirildi. Monkeypox olarak kayıtlara geçen virüs türünün tam olarka insanlara nasıl bulaştığı bilinmesede insandan insan bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Ortaya atılan iddialara göre; bilim insanları Afrika'daki insanların virüslü olan hayvanlar tarafından ısırılması sonucu bulaşmış olabileceği düşünülüyor.