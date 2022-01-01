İbo Show'da Skandal! Konuğunu Kovdu
Star TV ekranlarında İbrahim Tatlıses'in sunuculuğuyla ekranlara gelen İbo Show'da şoke eden anlar yaşandı. Tatlıses konukları arasında olan Ayşe Dinçer'i "Sen terbiyesizsin" sözleriyle stüdyodan kovdu. İşte tüm detaylar...
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Show TV ekranlarında her Çarşamba saat 20.00'de izleyiciyle buluşan İbo Show'un son bölümüne Hüseyin Ağıt, Ankaralı Turgut, Ayşe Dinçer ve Ankaralı Coşkun konuk oldu.
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İbo Show'un sunuculuğunu yapan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses programda şoke eden bir olaya imza attı. Konuklar arasında olan Ayşe Dinçer'i sebepsiz yere stüdyodan kovdu.
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İzleyicilere coşkuyla beraber hüzünlü dakikalar da yaşatan programda, Tatlıses'in yaptığı anlamsız hareketiyle beraber olanlar oldu.
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Ankaralı Ayşe Dinçer'in söylediği şarkıdan dolayı ağlamaya başlayan Tatlıses, ünlü şarkıcıya "Sen terbiyesizsin" şeklinde çıkış yaptı. Hem stdüyoda bulunanlar hem de ekran başındakiler olanlara anlam veremedi.
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Gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Tatlıses birden bire Ayşe Dinçer'i kovunca ünlü şarkıcı da neye uğradığını şaşırdı. Bunun üzerine Tatlıses, "Kendime söz verdim, git buradan" ifadelerini kullandı.
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Olayın ardından yapım ekibi devreye girdi. "İbrahim abi beni kovma" diyen Ankaralı Dinçer, "Tamam şimdi benim eğlenceli şarkılarımdan birisini söyleyeyim" sözleriyle ortamın yumuşamasını sağladı.
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Dinçer'in yaşadığı bu olay sosyal medyada gündem oluştururken ünlü şarkıcı hakkında "Kadın şok oldu" yorumları geldi.