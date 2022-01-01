Çalışmaya katılan bilim insanları bu telekom kablolarının devasa derin deniz bilimsel sensörleri dizisi olarak kullanılabileceğini söyledi. Çalışmada İngiltere ve Kanada arasındaki fiber optik bağlantı üzerinde test edilirken, bilim insanları, okyanus tabanını izlemek için kalıcı sensörler kurmanın çok maliyetli olmasından dolayı, küresel olarak sadece birkaçının var olduğunu söyledi.