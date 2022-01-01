Kargonuzu Saran Balonlu Naylonları Çöpe Atmayın!

EV YALITIMINDA Bir yandan ısınıp bir yandan da faturalardan nasıl tasarruf etmek için ihtiyacınız olan malzeme baloncuklu naylon. Ucuz bir malzeme olan baloncuklu naylonu camınızın ölçüsünde kesin. Ardından cama su püskürtün ve yapıştırın.