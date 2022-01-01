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Kargonuzu Saran Balonlu Naylonları Çöpe Atmayın!

Sevdiklerimizin özel günlerde yolladığı kargo hediye paketlerinden çıkan naylonları başka yerlerde kullanacağınızı biliyor muydunuz?

  1. Sevdiklerimizin özel günlerde yolladığı kargo hediye paketlerinden çıkan naylonları başka yerlerde kullanacağınızı biliyor muydunuz? Balonlu olan kargolarınızı çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz birçok kullanım alanı buluyor. İşte balonlu naylonları evde de kullanabileceğiniz birbirinden pratik fikirler:

    Sevdiklerimizin özel günlerde yolladığı kargo hediye paketlerinden çıkan naylonları başka yerlerde kullanacağınızı biliyor muydunuz? Balonlu olan kargolarınızı çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz birçok kullanım alanı buluyor. İşte balonlu naylonları evde de kullanabileceğiniz birbirinden pratik fikirler:

  2. EV YALITIMINDA Bir yandan ısınıp bir yandan da faturalardan nasıl tasarruf etmek için ihtiyacınız olan malzeme baloncuklu naylon. Ucuz bir malzeme olan baloncuklu naylonu camınızın ölçüsünde kesin. Ardından cama su püskürtün ve yapıştırın.

    EV YALITIMINDA Bir yandan ısınıp bir yandan da faturalardan nasıl tasarruf etmek için ihtiyacınız olan malzeme baloncuklu naylon. Ucuz bir malzeme olan baloncuklu naylonu camınızın ölçüsünde kesin. Ardından cama su püskürtün ve yapıştırın.

  3. KAMP GEZİSİNDE Kamp gezisi yapmaya karar verdiniz ve uyku tulumunuz rahat değil mi? Çözümü çok basit: Yere kalın bir miktar balonlu naylon serin ve rahatça uyuyun. Balonlu naylon, soğuk zemin için de yalıtım görevi görecektir.

    KAMP GEZİSİNDE Kamp gezisi yapmaya karar verdiniz ve uyku tulumunuz rahat değil mi? Çözümü çok basit: Yere kalın bir miktar balonlu naylon serin ve rahatça uyuyun. Balonlu naylon, soğuk zemin için de yalıtım görevi görecektir.

  4. İÇECEKLERİNİZİN ISISINI KORUMADA! Hareket halindeyken sıcak bir içecek almaktan hoşlanıyor ancak sıcaklığın uzun süre korunamamasından şikayetçiyseniz, seyahat kupanızı biraz balonlu naylon ile sarın ve yalıtın.

    İÇECEKLERİNİZİN ISISINI KORUMADA! Hareket halindeyken sıcak bir içecek almaktan hoşlanıyor ancak sıcaklığın uzun süre korunamamasından şikayetçiyseniz, seyahat kupanızı biraz balonlu naylon ile sarın ve yalıtın.

  5. BAHÇE ALETLERİ KULLANIMINDA Bahçe aletleri uzun süreli kullanıldığında ellerde yaralara neden olur. Bunu önlemek için bu kulplara biraz balonlu naylon sararak ekstra yastıklama yapabilirsiniz.

    BAHÇE ALETLERİ KULLANIMINDA Bahçe aletleri uzun süreli kullanıldığında ellerde yaralara neden olur. Bunu önlemek için bu kulplara biraz balonlu naylon sararak ekstra yastıklama yapabilirsiniz.

  6. AYAK DESTEĞİNDE Uzun yorucu geçen bir günün ardından ayaklarınız ağrıyorsa, ayakkabınızın içine biraz balonlu naylon koyarak ayak desteği yapabilirsiniz.

    AYAK DESTEĞİNDE Uzun yorucu geçen bir günün ardından ayaklarınız ağrıyorsa, ayakkabınızın içine biraz balonlu naylon koyarak ayak desteği yapabilirsiniz.

  7. BUZDOLABI RAFLARINDA Daha temiz ve düzenli bir buzdolabı rafları istiyorsanız naylon baloncukları kullanabilirsiniz. Ya da raf koruma örtüleri satın alabilirsiniz. Ayrıca balonlu naylon, meyvelerin çürümesini önlemek ve yumurtaları yastıklamak için mükemmeldir.

    BUZDOLABI RAFLARINDA Daha temiz ve düzenli bir buzdolabı rafları istiyorsanız naylon baloncukları kullanabilirsiniz. Ya da raf koruma örtüleri satın alabilirsiniz. Ayrıca balonlu naylon, meyvelerin çürümesini önlemek ve yumurtaları yastıklamak için mükemmeldir.

  8. Uygun boyutlarda kesin ve her rafın üstüne yerleştirin. Buzdolabınızı hijyenik tutmak için belirli aralıklarda değiştirin. İşte bu kadar basit...

    Uygun boyutlarda kesin ve her rafın üstüne yerleştirin. Buzdolabınızı hijyenik tutmak için belirli aralıklarda değiştirin. İşte bu kadar basit...

  9. GÜVENLİ DEPOLAMADA İnce çini tabaklarınız bir dolaba istiflenmişse, balonlu naylonlarla daha iyi bir koruma sağlayabilirsiniz. Biraz balonlu naylon alın ve uygun boyutlarda kesin. Çizikleri ve kırılmaları önlemek için her bir tabak arasına sıkıştırın.

    GÜVENLİ DEPOLAMADA İnce çini tabaklarınız bir dolaba istiflenmişse, balonlu naylonlarla daha iyi bir koruma sağlayabilirsiniz. Biraz balonlu naylon alın ve uygun boyutlarda kesin. Çizikleri ve kırılmaları önlemek için her bir tabak arasına sıkıştırın.

  10. AYAKKABI VE ÇANTALARI KORUMADA Ayakkabı ve çantalarınızı depolarken ezilmelerini önlemek için balonlu naylonlara sarabilirsiniz. Bu şekilde üzerine bir eşya geldiğinde çabucak ezilerek şekillerini kaybetmezler.

    AYAKKABI VE ÇANTALARI KORUMADA Ayakkabı ve çantalarınızı depolarken ezilmelerini önlemek için balonlu naylonlara sarabilirsiniz. Bu şekilde üzerine bir eşya geldiğinde çabucak ezilerek şekillerini kaybetmezler.

  11. DESTEKLEYİCİ YASTIKLAR Sırtınızın ofiste veya araba sürerken biraz daha desteğe ihtiyacı var mı? Balonlu naylona sarılmış bir minder yastık görevi görebilir.

    DESTEKLEYİCİ YASTIKLAR Sırtınızın ofiste veya araba sürerken biraz daha desteğe ihtiyacı var mı? Balonlu naylona sarılmış bir minder yastık görevi görebilir.