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Kaliteli İncir Nasıl Anlaşılır?

Hem tazesi hem de kurusunun faydaları saymakla bitmeyen incir her mevsim tüketilmektedir. Piyasada kurutma esnasında işlem uygulanan ve sağlıksız hake gelen gıdalardan biri de incirdir. Kuru incir alırken kaliteli incir almak için dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor.

  1. Gıda Mühendisi Tuğba Parıltı, kuru incirdeki tehlikeleri ve kaliteli incirin sahip olması gereken özellikleri açıkladı. İşte detaylar...

    Gıda Mühendisi Tuğba Parıltı, kuru incirdeki tehlikeleri ve kaliteli incirin sahip olması gereken özellikleri açıkladı. İşte detaylar...

  2. Lezzetiyle en çok sevilen meyvelerden biri olan incirin yeşil, mor ve kırmızı çeşitleri bulunuyor.

    Lezzetiyle en çok sevilen meyvelerden biri olan incirin yeşil, mor ve kırmızı çeşitleri bulunuyor.

  3. Vitamin lif ve mineral bakımından zengin olan incirin tarih boyunca hem yaprağındn heö köklerinden hem de meyvesinden yararlanılmıştır.

    Vitamin lif ve mineral bakımından zengin olan incirin tarih boyunca hem yaprağındn heö köklerinden hem de meyvesinden yararlanılmıştır.

  4. İncir mevsimi ağurstos ve eylül aylarıdır. Olgunlaşan incir kışın tüketilmek üzere belirli işlemlerden geçirilerek kurutlur ve saklanır.

    İncir mevsimi ağurstos ve eylül aylarıdır. Olgunlaşan incir kışın tüketilmek üzere belirli işlemlerden geçirilerek kurutlur ve saklanır.

  5. Kan şekerinide düzenlemeye yardımcı olan incirin yüksek lif oranında sahip oldupu için sindirimi destekleyerek metabolizmayı çalıştırmaktadır.

    Kan şekerinide düzenlemeye yardımcı olan incirin yüksek lif oranında sahip oldupu için sindirimi destekleyerek metabolizmayı çalıştırmaktadır.

  6. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalarda sindirim sistemine olumlu etkileri görülmüş; kabızlığı azalttığı, ülseratif kolit gibi rahatsızlıkların etkilerini hafiflettiği kanıtlanmıştır

    Hayvanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalarda sindirim sistemine olumlu etkileri görülmüş; kabızlığı azalttığı, ülseratif kolit gibi rahatsızlıkların etkilerini hafiflettiği kanıtlanmıştır

  7. İncir, belli başlı işlemlerden geçirelerek kurutulur. Ancak piyasada işlemler; sırasıyla ilekleme, olgunlaşma, hasat, kurutma, sınıflandırma, fumigasyon, olası aflatoksinli incir ayıklama, yıkama, şekil verme, ambalajlama ve depolama olarak özetlenebilir.

    İncir, belli başlı işlemlerden geçirelerek kurutulur. Ancak piyasada işlemler; sırasıyla ilekleme, olgunlaşma, hasat, kurutma, sınıflandırma, fumigasyon, olası aflatoksinli incir ayıklama, yıkama, şekil verme, ambalajlama ve depolama olarak özetlenebilir.

  8. İncir kurutma evresinde yeterli tedbirler alınmazsa kurutulmuş incirde böceklenme küflenme ve kararmalar meydana gelir.

    İncir kurutma evresinde yeterli tedbirler alınmazsa kurutulmuş incirde böceklenme küflenme ve kararmalar meydana gelir.

  9. Bunun için dikkat etmeniz gereken en önemli detay inciri doğru zamanda hasat edilmesidir.

    Bunun için dikkat etmeniz gereken en önemli detay inciri doğru zamanda hasat edilmesidir.

  10. Ayrıca hasat edilen incirin kuruulma ilemlerinde sonra depolanma kısmı önemlidir.

    Ayrıca hasat edilen incirin kuruulma ilemlerinde sonra depolanma kısmı önemlidir.

  11. Kuru incirde en çok karşılaşın problem bir mikotoksin olan aflatoksinin üründe bulunmasıdır. Mikotoksinler, pek çok işlenmiş veya işlenmemiş gıdada bulunabilen, funguslar tarafından üretilen ve insan sağlığını tehdit eden toksik metabolitler olarak bilinir.

    Kuru incirde en çok karşılaşın problem bir mikotoksin olan aflatoksinin üründe bulunmasıdır. Mikotoksinler, pek çok işlenmiş veya işlenmemiş gıdada bulunabilen, funguslar tarafından üretilen ve insan sağlığını tehdit eden toksik metabolitler olarak bilinir.

  12. Piyasada birçok üretici incirin dezenfekte edilmesi ve kararan inciri beyazlatmak amacıyla geçmişte incire hidrojen peroksit uygulaması kullanıyordu.

    Piyasada birçok üretici incirin dezenfekte edilmesi ve kararan inciri beyazlatmak amacıyla geçmişte incire hidrojen peroksit uygulaması kullanıyordu.

  13. Sağlığa zararlı olduğu için yasaklanan uygulamada günümüzde yasak olsa da kullanan birçok üretici bulunuyor.

    Sağlığa zararlı olduğu için yasaklanan uygulamada günümüzde yasak olsa da kullanan birçok üretici bulunuyor.

  14. Bazı üreticiler incirdeki siyahlaşmayı gidermek, inciri beyazlatmak, albenisini artırmak amacıyla yasal olmayan bu uygulamayı yapıyor. Maddi değeri düşük olan esmer renkli incirleri beyazlatıp daha kaliteliymiş gibi gösteriyorlar.

    Bazı üreticiler incirdeki siyahlaşmayı gidermek, inciri beyazlatmak, albenisini artırmak amacıyla yasal olmayan bu uygulamayı yapıyor. Maddi değeri düşük olan esmer renkli incirleri beyazlatıp daha kaliteliymiş gibi gösteriyorlar.

  15. Bu uygulamayı incirin hemen altına yerleştirilmekte. Böylelikle bu yerleştirilen hidrojen peroksidin parçalanıp yok olması zararlı olmadığı anlamına gelmez, aksine yok olurken geride çok miktarda kanser yapıcı madde bırakır. Bundan dolayı her yerden kuru incir satın alınmaması gerekir. Özelikle merdivenaltı gibi yerlerde üretilen kuru incir satın alınmamalıdır. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında Alo 174 hattı ile Tarım ve Orman Bakanlığı?na şikayete dilmelidir.

    Bu uygulamayı incirin hemen altına yerleştirilmekte. Böylelikle bu yerleştirilen hidrojen peroksidin parçalanıp yok olması zararlı olmadığı anlamına gelmez, aksine yok olurken geride çok miktarda kanser yapıcı madde bırakır. Bundan dolayı her yerden kuru incir satın alınmaması gerekir. Özelikle merdivenaltı gibi yerlerde üretilen kuru incir satın alınmamalıdır. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında Alo 174 hattı ile Tarım ve Orman Bakanlığı?na şikayete dilmelidir.

  16. PEKİ KALİTELİ İNCİR NASIL ANLAŞILIR? İçine herhangi bir işlem uygulanmamış inciri anlamak için bazı püf noktalar var. Öncelikle gerçek ve hilesiz kuru incirin rengi sarımtrak kahverengi şeklindedir. Beyazlatılmış olarak satılan incirlerin üzerinde kimyasal ilaçlar bulunuyor.

    PEKİ KALİTELİ İNCİR NASIL ANLAŞILIR? İçine herhangi bir işlem uygulanmamış inciri anlamak için bazı püf noktalar var. Öncelikle gerçek ve hilesiz kuru incirin rengi sarımtrak kahverengi şeklindedir. Beyazlatılmış olarak satılan incirlerin üzerinde kimyasal ilaçlar bulunuyor.

  17. Uzmanlar hafif kahverengileşmeden öteye giden siyahlaşma, küflenme, böceklenme, ekşime olan incirler de mikrobiyolojik kontaminasyon, mikotoksin özellikle de aflatoksin riski taşıdığından tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

    Uzmanlar hafif kahverengileşmeden öteye giden siyahlaşma, küflenme, böceklenme, ekşime olan incirler de mikrobiyolojik kontaminasyon, mikotoksin özellikle de aflatoksin riski taşıdığından tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

  18. Bu yüzden incir satın alırken bildiğiniz ve güvendiğinz yerden doğal olan incirleri tercih edebilirsiniz.

    Bu yüzden incir satın alırken bildiğiniz ve güvendiğinz yerden doğal olan incirleri tercih edebilirsiniz.