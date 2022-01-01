Bu uygulamayı incirin hemen altına yerleştirilmekte. Böylelikle bu yerleştirilen hidrojen peroksidin parçalanıp yok olması zararlı olmadığı anlamına gelmez, aksine yok olurken geride çok miktarda kanser yapıcı madde bırakır. Bundan dolayı her yerden kuru incir satın alınmaması gerekir. Özelikle merdivenaltı gibi yerlerde üretilen kuru incir satın alınmamalıdır. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında Alo 174 hattı ile Tarım ve Orman Bakanlığı?na şikayete dilmelidir.