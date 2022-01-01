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Metropoll'den Ekonomi Anketi! Durum Daha Da Kötüleşiyor...

METROPOLL Araştırma Şirketi, ekonomiyle ilgili anketinin sonuçlarını paylaştı. Ekonomik durumu kötüleşenlerin ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananların oranı arttı. Ekonomik krizden kim sorumlu tutuldu? İşte cevapları...

  1. METROPOLL Araştırma şirketi, Nisan Ayı Türkiye'nin Nabzı anketinden ekonomik durumla ilgili sonuçları paylaştı. 'Bireysel ekonomik durumum kötüleşti' diyenlerin oranı yüzde 70.8 çıkarken, 'bireysel ekonomik durumum iyileşti' diyenler yüzde 6.8'de kaldı. Ekonomi yönetimine güven ise giderek düşüyor... İşte Metropoll anketinin sonuçları...

    METROPOLL Araştırma şirketi, Nisan Ayı Türkiye'nin Nabzı anketinden ekonomik durumla ilgili sonuçları paylaştı. 'Bireysel ekonomik durumum kötüleşti' diyenlerin oranı yüzde 70.8 çıkarken, 'bireysel ekonomik durumum iyileşti' diyenler yüzde 6.8'de kaldı. Ekonomi yönetimine güven ise giderek düşüyor... İşte Metropoll anketinin sonuçları...

  2. Metropoll anketinde "Ekonomi iyi yönetiliyor mu?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 77.4'ü ekonominin kötü yönetildiğini söylerken, yüzde 19.5'i ekonominin iyi yönetildiğini ifade etti.

    Metropoll anketinde "Ekonomi iyi yönetiliyor mu?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 77.4'ü ekonominin kötü yönetildiğini söylerken, yüzde 19.5'i ekonominin iyi yönetildiğini ifade etti.

  3. Ekonomik sorunlarından kimin sorumlu olduğu sorusuna ankete katılanların yüzde 63'ü 'iktidar' cevabını verirken, yüzde 7.5'i ise krizden muhalefetin sorumlu olduğunu söyledi. Yüzde 23.8 ise ekonomik krizinin nedeninin 'dış güçler' olduğunu ifade etti.

    Ekonomik sorunlarından kimin sorumlu olduğu sorusuna ankete katılanların yüzde 63'ü 'iktidar' cevabını verirken, yüzde 7.5'i ise krizden muhalefetin sorumlu olduğunu söyledi. Yüzde 23.8 ise ekonomik krizinin nedeninin 'dış güçler' olduğunu ifade etti.

  4. Ankete katılanlara 'bireysel ekonomik durumları' soruldu. Yüzde 6.8 'ekonomik durumum iyileşti' derken, yüzde 70.8 ise 'ekonomik durumum kötüleşti' dedi. Yüzde 21.9 ise ekonomik durumunun değişmediğini ifade etti.

    Ankete katılanlara 'bireysel ekonomik durumları' soruldu. Yüzde 6.8 'ekonomik durumum iyileşti' derken, yüzde 70.8 ise 'ekonomik durumum kötüleşti' dedi. Yüzde 21.9 ise ekonomik durumunun değişmediğini ifade etti.

  5. Ankete katılanların yüzde 35.9'u 'zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum' derken, yüzde 43.7 ise sadece beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etti. Tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 19.6 oldu.

    Ankete katılanların yüzde 35.9'u 'zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum' derken, yüzde 43.7 ise sadece beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etti. Tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 19.6 oldu.