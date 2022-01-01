Metropoll'den Ekonomi Anketi! Durum Daha Da Kötüleşiyor...

Ankete katılanların yüzde 35.9'u 'zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum' derken, yüzde 43.7 ise sadece beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etti. Tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 19.6 oldu.