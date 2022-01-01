O dönem turizmciydim, aynı zamanda mankenlik yapıyordum. Şimdiki kadar çok manken yoktu. Biz 10-12 kişi kadardık. Simla Kantarcıoğlu, Başak Gürsoy, Fatoş Altınkum?lar falan. Ertesi gün hemen gittim ajansa. Yurtoğlu ilaç firması, hastanelere bir ?sus pankartı? yaptırmak istiyormuş. Firma beni seçmiş. O zamanlar ?cast ajansı? diye bir şey de yoktu.