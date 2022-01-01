Belgrad Ormanı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu: Çöplerini Geride Bıraktılar
İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.
-
İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.
-
Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
-
Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.
-
-
-
-