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Bakan Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması

Belgrad Ormanı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu: Çöplerini Geride Bıraktılar

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.

  1. İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.

    İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.

  2. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

  3. Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.

    Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.