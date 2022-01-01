Yıllar Sonra Gelen İtiraf!
2003 yılında yayın hayatına başlayan Hayat Bilgisi dizisinde hademe Mennan karakterini oynayan Erdal Türkmen'in son halini görenler şaşırdı. Sizler için fenomen olan Hayat Bilgisi'nin hademe Mennan hakkında merak edilenleri araştırdık.
-
14 Mart 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdal Türkmen 1986 yıllarından dergilerde karikatüristlik yaptı. İlk kez ekranlara Çiçek Taksi İbrahim karakteriyle çıkmış olsa da asıl Hayat Bilgisi dizisindeki Mennan karakteriyle tanındı.
-
En son olarak Yahşi Cazibe dizisinde Ziver Bey karakterini oynayan Türkmen uzun süredir gözlerden uzak yaşamakta.
-
Sosyal medya hesabından pandemiden beridir paylaşım yapan oyuncuyu gören hayranları şaşırdı.
-
ŞİMDİLERDE YOUTUBER OLDU Erdal Türkmen, oyunculuğunun yanında aynı zamanda karikatüristlik yapıyordu. Pek çok mizah dergisinde yer alan Türkmen, oyunculuk mesleğine ilk adımını Çiçek Taksi ile yaptı.
-
Ününü ise Hayat Bilgisi dizisiyle kazandı. Yetenekli oyuncu şimdilerde ise Youtuber oldu. Ünlü oyuncu Youtube'da komik içerikler üretiyor.
-
Hayatının dönüm noktası olan Hayat Bilgisi dizisinde aslında öncelik teklifin kendisine gelmediğini itiraf etti. Şafak Sezer'e ilk giden teklif daha sonra kendisine yapıldı.
-