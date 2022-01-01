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Ünlü Oyuncu Arda Kural'dan Müjdeli Haber!

Bir döneme yerli Leonardo DiCaprio olarak damga vuran Arda Kural, yerli bir filmle sinemalara döneceğini bildirdi.

  1. Bir döneme yerli Leonardo DiCaprio olarak damga vuran Arda Kural, yerli bir filmle sinemalara döneceğini bildirdi. Sıkıntılı ve zor dönemler geçiren ünlü oyuncu, uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak kalmıştı. Şimdilerde Ekim ayında sinemalarda gösterime girecek olan sinema filminin ayrıntıları açıklandı.

    Bir döneme yerli Leonardo DiCaprio olarak damga vuran Arda Kural, yerli bir filmle sinemalara döneceğini bildirdi. Sıkıntılı ve zor dönemler geçiren ünlü oyuncu, uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak kalmıştı. Şimdilerde Ekim ayında sinemalarda gösterime girecek olan sinema filminin ayrıntıları açıklandı.

  2. 42 yaşındaki Arda Kural, ilk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçen isim bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştı.

    42 yaşındaki Arda Kural, ilk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçen isim bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştı.

  3. İkinci çıkışını ise 2003 yılında Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle yapmıştır. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni toplamıştır.

    İkinci çıkışını ise 2003 yılında Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle yapmıştır. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni toplamıştır.

  4. Ardından yaşadığı sıkıntılı ve zor dönemlerle birlikte ekranlardan uzak kalmış ve tedavi görmüştü.

    Ardından yaşadığı sıkıntılı ve zor dönemlerle birlikte ekranlardan uzak kalmış ve tedavi görmüştü.

  5. Oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye giren ünlü isim, psikoz belirtileri göstermeye başlamıştı ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    Oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye giren ünlü isim, psikoz belirtileri göstermeye başlamıştı ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

  6. Şimdilerde müjdeli haberi veren Arda Kural "efsane geri dönüyor" dedirtti.

    Şimdilerde müjdeli haberi veren Arda Kural "efsane geri dönüyor" dedirtti.

  7. Ünlü oyuncu Arda Kural'ın oynayacağı "Yıldızlara Bak" adlı filmin Ekim ayında sinema salonlarında olacağı öğrenildi.

    Ünlü oyuncu Arda Kural'ın oynayacağı "Yıldızlara Bak" adlı filmin Ekim ayında sinema salonlarında olacağı öğrenildi.

  8. Dram kategorisindeki Yıldızlara Bak filminde Arda Kural'ın yanı sıra Altan Erkekli, Güven Hokna, Mehmet Ulay, Gizem Denizci, Öykü Gemici ve ünlü çocuk oyuncu Nilay Yeral'ın da olduğu öğrenildi.

    Dram kategorisindeki Yıldızlara Bak filminde Arda Kural'ın yanı sıra Altan Erkekli, Güven Hokna, Mehmet Ulay, Gizem Denizci, Öykü Gemici ve ünlü çocuk oyuncu Nilay Yeral'ın da olduğu öğrenildi.

  9. Doruk Tüzel'in senaryosunu yazıp, yönettiği filmin konusu ise merak edilenler arasında yer alıyordu.

    Doruk Tüzel'in senaryosunu yazıp, yönettiği filmin konusu ise merak edilenler arasında yer alıyordu.

  10. Filmin konusu ise doğum esnasında eşini kaybeden bir babanın bebeğini de terk ederek yıllarca bu ölümden sorumlu tutması ve 9 sene sonra da kızı ile geçirecek çok fazla vaktinin kalmaması anlatıldığı öğrenildi.

    Filmin konusu ise doğum esnasında eşini kaybeden bir babanın bebeğini de terk ederek yıllarca bu ölümden sorumlu tutması ve 9 sene sonra da kızı ile geçirecek çok fazla vaktinin kalmaması anlatıldığı öğrenildi.

  11. Beklenen film için vizyon tarihi 28 Ekim olduğu açıklandı.

    Beklenen film için vizyon tarihi 28 Ekim olduğu açıklandı.

  12. İşte oyuncu Arda Kural'ın son hali...

    İşte oyuncu Arda Kural'ın son hali...