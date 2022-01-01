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Yumurta Sirkede Bekletilirse Ne Olur?

İçerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alan yumurtayı sirkede bekletmenizin faydaları çok şaşırtıyor.

  1. Yumurta, her sabah tüketilen ve kahvaltıların vazgeçilmez besinlerinden biridir. İçerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alan yumurtayı sirkede bekletmenizin faydaları çok şaşırtıyor. Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen yumurta sirkeli suda bekletilir mi? İşte çok merak edilen o sorunun cevabı...

    Yumurta, her sabah tüketilen ve kahvaltıların vazgeçilmez besinlerinden biridir. İçerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alan yumurtayı sirkede bekletmenizin faydaları çok şaşırtıyor. Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen yumurta sirkeli suda bekletilir mi? İşte çok merak edilen o sorunun cevabı...

  2. Yemeklere, tatlılara kattığı lezzetin yanısıra yumurta aynı zamanda kabuğuyla da oldukça faydalı besinlerden biridir. Yumurta suyununda bitkilere iyi geldiği bilinmektedir. Peki, yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz ne olur? İşte detaylar:

    Yemeklere, tatlılara kattığı lezzetin yanısıra yumurta aynı zamanda kabuğuyla da oldukça faydalı besinlerden biridir. Yumurta suyununda bitkilere iyi geldiği bilinmektedir. Peki, yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz ne olur? İşte detaylar:

  3. Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine evde birbirinden hayat kurtarıcı hakde kullanabilirsiniz

    Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine evde birbirinden hayat kurtarıcı hakde kullanabilirsiniz

  4. Haşlarken yumurtaların çatlamaması için, kabın içine fincan tabağı koyun ya da kaynatma suyuna bir çorba kaşığı sirke koyun. Bu şekilde yumurtaların çatlamasının önüne geçmiş olursunuz.

    Haşlarken yumurtaların çatlamaması için, kabın içine fincan tabağı koyun ya da kaynatma suyuna bir çorba kaşığı sirke koyun. Bu şekilde yumurtaların çatlamasının önüne geçmiş olursunuz.

  5. Yumurtayı haşladıktan sonra soyarken yumurta kabuklarını kenara alın. Daha sonra

    Yumurtayı haşladıktan sonra soyarken yumurta kabuklarını kenara alın. Daha sonra

  6. Üzerine bir kaşık tuz dökün.

    Üzerine bir kaşık tuz dökün.

  7. Ardından bir miktar sıcak su ekleyin.

    Ardından bir miktar sıcak su ekleyin.

  8. Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle silmeye başlayın.

    Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle silmeye başlayın.

  9. Duruladığınız tavada yağ yanıklarından eser kalmayacak

    Duruladığınız tavada yağ yanıklarından eser kalmayacak

  10. İki adet yumurta kabuğunu rondonun içine koyun

    İki adet yumurta kabuğunu rondonun içine koyun

  11. Üzerine oda sıcaklığında su dökün ve rondoyu çalıştırın.

    Üzerine oda sıcaklığında su dökün ve rondoyu çalıştırın.

  12. Rondo bıçağının ne kadar keskinleştiğine şaşıracaksınız.

    Rondo bıçağının ne kadar keskinleştiğine şaşıracaksınız.

  13. Üç adet yumurtanın kabuğunu kaynatın

    Üç adet yumurtanın kabuğunu kaynatın

  14. Kaynamış kabukları blender yardımıyla çok küçük parçalara ayrılana kadar parçalayın.

    Kaynamış kabukları blender yardımıyla çok küçük parçalara ayrılana kadar parçalayın.

  15. Daha sonra meyve suyunun içine dökün ve pipet yardımıyla için. Böylece meyve suyunu kalsiyum deposu haline getirebilirsiniz

    Daha sonra meyve suyunun içine dökün ve pipet yardımıyla için. Böylece meyve suyunu kalsiyum deposu haline getirebilirsiniz

  16. Bir adet yumurtayı su bardağının içine koyun.

    Bir adet yumurtayı su bardağının içine koyun.

  17. Üzerini geçecek kadar sirke dökün.

    Üzerini geçecek kadar sirke dökün.

  18. 24 saat boyunca bu suda bekletin.

    24 saat boyunca bu suda bekletin.

  19. Yumurtadan top elde etmek işte bu kadar kolay.

    Yumurtadan top elde etmek işte bu kadar kolay.

  20. İki adet muz kabuğu, bir yemek kaşığı kahve ve bir adet yumurtanın kabuğunu rondoya koyun.

    İki adet muz kabuğu, bir yemek kaşığı kahve ve bir adet yumurtanın kabuğunu rondoya koyun.

  21. Rondoyu içindeki karışım püre haline gelene kadar karıştırın.

    Rondoyu içindeki karışım püre haline gelene kadar karıştırın.

  22. Çiçeğinizin toprağına eklediğiniz bu karışım bitkiye vitamin sağlayacak... İŞTE BU KADAR

    Çiçeğinizin toprağına eklediğiniz bu karışım bitkiye vitamin sağlayacak... İŞTE BU KADAR