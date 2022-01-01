Ankara'da Fırtına: Uçan Çatı Araçların Üzerine Düştü
Ankara?da sağanak ve fırtınada uçan bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.
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Ankara?da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, Mamak Kayaş Mahallesi?nde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.
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Kopan çatı parçaları, park halindeki araçların ve bazı dairelerin balkonuna düştü.
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Maddi zarara yol açan olayda araçları zarar gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
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Olayı karşı binadan izleyen bir vatandaş, anında polise haber verdiğini, olay sonrasında da belediye ekiplerinin sokağa gelerek mağdurlarla iletişime geçtiğini belirtti.
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