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Ankara'da Fırtına: Uçan Çatı Araçların Üzerine Düştü

Ankara?da sağanak ve fırtınada uçan bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

  1. Ankara?da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, Mamak Kayaş Mahallesi?nde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.

    Ankara?da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, Mamak Kayaş Mahallesi?nde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.

  2. Kopan çatı parçaları, park halindeki araçların ve bazı dairelerin balkonuna düştü.

    Kopan çatı parçaları, park halindeki araçların ve bazı dairelerin balkonuna düştü.

  3. Maddi zarara yol açan olayda araçları zarar gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

    Maddi zarara yol açan olayda araçları zarar gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

  4. Olayı karşı binadan izleyen bir vatandaş, anında polise haber verdiğini, olay sonrasında da belediye ekiplerinin sokağa gelerek mağdurlarla iletişime geçtiğini belirtti.

    Olayı karşı binadan izleyen bir vatandaş, anında polise haber verdiğini, olay sonrasında da belediye ekiplerinin sokağa gelerek mağdurlarla iletişime geçtiğini belirtti.