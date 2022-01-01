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NASA Tarih Verdi: Göktaşı Dünya'ya Doğru Yola Çıktı

NASA, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'yı ikiye katlayan devasa bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurarak, gezegenimize yaklaşacağı tarihi açıkladı.

  1. 830 metre yüksekliğinde olan Burj Khalifa, 2004 yılında inşa edildiğinden bu yana dünyanın en yüksek binası oldu. Ancak Dubai'nin devasa binası, bu hafta Dünya'nın yanından geçecek olan bir asteroidin yanında küçük kalıyor.

    830 metre yüksekliğinde olan Burj Khalifa, 2004 yılında inşa edildiğinden bu yana dünyanın en yüksek binası oldu. Ancak Dubai'nin devasa binası, bu hafta Dünya'nın yanından geçecek olan bir asteroidin yanında küçük kalıyor.

  2. 7335 (1989 JA) adlı asteroit, 1,8 km çapıyla devasa bir büyüklüğe sahip ve cuma günü Dünya?nın yakınından geçecek. NASA, asteroidi 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak sınıflandırmış olsa da, yaklaşık 4 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için Dünya için bir tehdit oluşturması olası gözükmüyor. Söz konusu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık 10 katını oluşturuyor.

    7335 (1989 JA) adlı asteroit, 1,8 km çapıyla devasa bir büyüklüğe sahip ve cuma günü Dünya?nın yakınından geçecek. NASA, asteroidi 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak sınıflandırmış olsa da, yaklaşık 4 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için Dünya için bir tehdit oluşturması olası gözükmüyor. Söz konusu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık 10 katını oluşturuyor.

  3. TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU NASA'nın uzay kayalarını izleyen Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi'ne göre, asteroit Cuma günü Türkiye saatiyle 17.26'da Dünya'ya en yakın yaklaşımını yapacak. Bu noktada, asteroit Dünya'dan 0.026 astronomik birim uzaklıkta olacak ve yaklaşık 50 bin km/saat şaşırtıcı bir hızla seyahat edecek.

    TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU NASA'nın uzay kayalarını izleyen Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi'ne göre, asteroit Cuma günü Türkiye saatiyle 17.26'da Dünya'ya en yakın yaklaşımını yapacak. Bu noktada, asteroit Dünya'dan 0.026 astronomik birim uzaklıkta olacak ve yaklaşık 50 bin km/saat şaşırtıcı bir hızla seyahat edecek.

  4. BU YILKİ EN BÜYÜK UZAY KAYASI NASA'ya göre, 7335 (1989 JA), bu yıl Dünya'nın etrafından geçen en büyük uzay kayası olacak.

    BU YILKİ EN BÜYÜK UZAY KAYASI NASA'ya göre, 7335 (1989 JA), bu yıl Dünya'nın etrafından geçen en büyük uzay kayası olacak.

  5. Diğer taraftan, NASA her hafta yaklaşık 30 yeni "Dünyaya yakın nesne" (NEO) keşfediyor ve 2019'un başında toplam 19 binden fazla nesne keşfetti. Ancak uzay ajansı, NEO kataloğunun tamamlanmadığı konusunda uyardı, bu da 'herhangi bir zamanda' öngörülemeyen bir etkinin meydana gelebileceği anlamına geliyor.

    Diğer taraftan, NASA her hafta yaklaşık 30 yeni "Dünyaya yakın nesne" (NEO) keşfediyor ve 2019'un başında toplam 19 binden fazla nesne keşfetti. Ancak uzay ajansı, NEO kataloğunun tamamlanmadığı konusunda uyardı, bu da 'herhangi bir zamanda' öngörülemeyen bir etkinin meydana gelebileceği anlamına geliyor.

  6. NASA?dan daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamada, ?Uzmanlar, 2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk kentinde patlayan bir nesnenin etkisinin yüzyılda bir veya iki kez gerçekleştiğini tahmin ediyor.

    NASA?dan daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamada, ?Uzmanlar, 2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk kentinde patlayan bir nesnenin etkisinin yüzyılda bir veya iki kez gerçekleştiğini tahmin ediyor.

  7. Daha büyük nesnelerin etkilerinin çok daha az sıklıkta olması bekleniyor (yüzyıllar ila bin yıl ölçeğinde). Ancak, NEO kataloğunun mevcut eksikliği göz önüne alındığında, Chelyabinsk olayı gibi öngörülemeyen bir etki her an ortaya çıkabilir? denildi.

    Daha büyük nesnelerin etkilerinin çok daha az sıklıkta olması bekleniyor (yüzyıllar ila bin yıl ölçeğinde). Ancak, NEO kataloğunun mevcut eksikliği göz önüne alındığında, Chelyabinsk olayı gibi öngörülemeyen bir etki her an ortaya çıkabilir? denildi.

  8. NASA'NIN İLK GEZEGEN SAVUNMASI GÖREVİ Böyle bir darbeye hazırlanmaya yardımcı olmak için NASA kısa süre önce, Dünya'dan milyon km uzaklıktaki bir asteroidi saptırmak için ilk 'gezegen savunması' uzay görevini başlattı.

    NASA'NIN İLK GEZEGEN SAVUNMASI GÖREVİ Böyle bir darbeye hazırlanmaya yardımcı olmak için NASA kısa süre önce, Dünya'dan milyon km uzaklıktaki bir asteroidi saptırmak için ilk 'gezegen savunması' uzay görevini başlattı.

  9. Kasım 2021'de başlatılan 325 milyon dolarlık Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) görevi, derin uzaya yaklaşık 10 milyon km?lik yolculuğunu tamamlamak için 10 ay sürecek.

    Kasım 2021'de başlatılan 325 milyon dolarlık Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) görevi, derin uzaya yaklaşık 10 milyon km?lik yolculuğunu tamamlamak için 10 ay sürecek.

  10. Sonda, Eylül 2022'de Didymos adlı daha büyük bir asteroidin yörüngesinde dönen küçük asteroid Dimorphos'a 24 bin 100km/s hızla çarpacak. 160 metre genişliğindeki uzay kayası Dünya için bir tehlike oluşturmasa da NASA, asteroidin çarpışma nedeniyle değişen yörüngesini ölçmek istiyor.

    Sonda, Eylül 2022'de Didymos adlı daha büyük bir asteroidin yörüngesinde dönen küçük asteroid Dimorphos'a 24 bin 100km/s hızla çarpacak. 160 metre genişliğindeki uzay kayası Dünya için bir tehlike oluşturmasa da NASA, asteroidin çarpışma nedeniyle değişen yörüngesini ölçmek istiyor.

  11. Bu 'gezegen savunması' gösterisi, bir gün Dünya'yı ölümcül bir asteroit etkisinden kurtarabilecek gelecekteki misyonların oluşturulmasını sağlayacak.

    Bu 'gezegen savunması' gösterisi, bir gün Dünya'yı ölümcül bir asteroit etkisinden kurtarabilecek gelecekteki misyonların oluşturulmasını sağlayacak.