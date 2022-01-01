20. Yaşa Özel Seri: Volkswagen Touareg Edition 20
Volkswagen, 2002 yılında başlayan Touareg macerasının 20. yılında özel bir model tanıttı.
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Alman otomotiv devi Volkswagen'in Touareg modeli 20. yaşına girmeye hazırlanıyor. Marka bu dönemi, Touareg Edition 20 adını verdiği özel bir modelle kutluyor.
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Üçüncü jenerasyonuyla piyasada olan ve şimdiye kadar 1 milyon adet satış rakamına yaklaşan Touareg'in özel modeli gelecek hafta satışa çıkacak.
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Modelde, özel renk, 20 inçlik yine modele özel jantlar ve Edition 20 logoları öne çıkıyor.
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Aracın dışında olduğu gibi iç kısmında da birçok yerde Edition 20 logosu yer alıyor.
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Özel model, ikisi V6 TDI, biri V6 TSI ve biri şarj edilebilir hibrit V6 TSI olmak üzere 4 farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak.
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Versiyonların en güçlüsü olan hibritte 380 beygir güç ve 600 Nm tork değerleri mevcut. Modelin tüm versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzıman yer alıyor.
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Volkwagen Touareg Edition 20, Almanya?da 77.530 euroluk başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.