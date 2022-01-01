Mayıs Ayında Yağan Kar Kışı Aratmadı

Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
AK Parti'den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?
Bakan Kurum'dan 'kira artışı' düzenlemesi açıklaması
Bakan Kurum'dan 'kira artışı' düzenlemesi açıklaması
Bakan Koca'dan 'özlük hakkı' açıklaması: Bu ay Meclise gelir
Bakan Koca'dan 'özlük hakkı' açıklaması: Bu ay Meclise gelir
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Hepinize birer asistan vereceğim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Deneyimimizi paylaşacağız
YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Deneyimimizi paylaşacağız
Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Ehliyet sınavında soru şekli değişti, Bakan Özer detayları açıkladı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Beştepe'de 3600 ek gösterge ve kripto para toplantısı
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratörde seri üretime geçeceğiz
Benzinli araçlar elektrikli olacak
Benzinli araçlar elektrikli olacak
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
Dünya evine girmek, dünyanın parası
Dünya evine girmek, dünyanın parası
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede

Mayıs Ayında Yağan Kar Kışı Aratmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar ilçeyi yeniden beyaza bürüdü. Erzurum'un Oltu ilçesindeki bazı köyleri de mayısta yağan kar beyaz örtüyle kapladı.

  1. Sarıkamış ilçesinde yağan yağmur yerini kara bıraktı. Sarıçam ormanları ve mayıs ayında açan sarı çiçekler karla kaplandı.

    Sarıkamış ilçesinde yağan yağmur yerini kara bıraktı. Sarıçam ormanları ve mayıs ayında açan sarı çiçekler karla kaplandı.

  2. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere köyüne yağan kar, kışı aratmadı. Evler, ekili alanlar beyaza büründü, meralarda otlayan hayvanlar güçlükle köye gelebildi.

    İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere köyüne yağan kar, kışı aratmadı. Evler, ekili alanlar beyaza büründü, meralarda otlayan hayvanlar güçlükle köye gelebildi.

  3. Vatandaşlardan Fırat Aktaş, mayısta yağan karın kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bugün mayısın 24'ü, yağan kar çiftçiyi çok etkiledi. Şimdi hayvanlar hep içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiş" dedi. Aracıyla köyden Sarıkamış'a gelen Metin Nail ise, "Şaşırdık, mayıs ayında her taraf beyaz büründü" diye konuştu.

    Vatandaşlardan Fırat Aktaş, mayısta yağan karın kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bugün mayısın 24'ü, yağan kar çiftçiyi çok etkiledi. Şimdi hayvanlar hep içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiş" dedi. Aracıyla köyden Sarıkamış'a gelen Metin Nail ise, "Şaşırdık, mayıs ayında her taraf beyaz büründü" diye konuştu.

  4. Bölgede yağışın gece de devam edeceği belirtildi.

    Bölgede yağışın gece de devam edeceği belirtildi.

  5. Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Nüğürcük Mahallesi mayısta yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Nüğürcük Mahallesinde sağanak, soğuk havanın da etkisiyle yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla mahalle mayıs ayında beyaza büründü.

    Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Nüğürcük Mahallesi mayısta yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Nüğürcük Mahallesinde sağanak, soğuk havanın da etkisiyle yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla mahalle mayıs ayında beyaza büründü.