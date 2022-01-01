TIR'dan İnip Koşarak Kaçan Göçmenlerle İlgili Açıklama
Kocaeli'de kaydedilen ve bir TIR dolusu göçmenin koşarak kaçtığı anların yer aldığı görüntülere açıklama geldi. Valilik, kaçan onlarca göçmenden 35'inin yakalandığını, diğerlerinin ise arandığını duyurdu.
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz pazar günü jandarma ekipleri trafik kontrolü sırasında bir TIR'ı durdurdu.
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Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren çok sayıda göçmen, TIR kasasının içine saklanmış halde bulundu.
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TIR'DAN İNİP KOŞARAK KAÇTILAR Ancak şüpheliler, yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalıştı.
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35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI Valilik, 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i de Bangladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını açıkladı.
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1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI Yabancı uyrukluların ülkeye girmesini organize eden kişinin de tutuklandığı belirtildi.
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Kaçan diğer göçmenleri arama çalışması ise sürüyor.
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