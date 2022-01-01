Et Ve Süt Ürünlerinde Büyük Tehlike!
Tüberkülozda vaka artışının sebebini uzmanlar et ve süt tüketimine bağladı.
-
Son günlerde sinsi bir şekilde ilerleyen tüberkülozdaki artış hakkında konuşan uzmanlar ciddi uyarılarda bulundu. Bu hastalığın vaka sayısındaki artışın sebebini ise uzmanlar et ve süt tüketimine bağladı. Dana veremi olarak adlandırılan ve tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara neden olan hastalık hakkında uzmanlar uyarılarda bulundu. Dana veremi nedir? Dana veremi nasıl bulaşır?
-
Bilim literatüründe verem olarak geçen tüberküloz hastalığındaki artışa bağlı olarka açıklama yapan Prof. Dr. Serhan Sakarya, bunun temelini karanti süreci bitmeyen ve sağlıksız ortamda beslenilen kesilen hayvanların tüketimine bağladı. Hayvanlarda aktif bir şekilde olan bu verem virüsünü 'Dana' virüs olarak adlandıran Sakarya, erken tedavi edilmediğinde çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.
-
DANA VEREMİ NEDİR?
Aslında herkesin verme olarak bildiği tüberkülozun bri çeşididir. Bu bakteri hayvan vücudunda gelişir. Eti ve sütüne bulaşır. İnsanlara ise bu besinler tüketildiğinde geçer. Bakteri genellikle sinir sistemi ya da beyne bağlı noktalara yapışır.
-
Yaşam alanı oluşturan bakteri içten içe vücudun çürümesine tükenmesine neden olur.
Eklem ağrılarıyla başlayan belirtiler günden güne şiddetini artırır. Mide krampları bağırsak bozukluklarının yanı sıra çabuk yorulma ve nefes almada bile zorluk çekme gibi sorunları beraberinde getirir.
-
Çok kısa sürede fark edilmediğinde bu bakteri kemiklerdei iliklere yerleşir. Kemik kitlesini düşürür. Fonksiyonel olarak ilk önce karaciğer sonra akciğerleri ekileyerek çalışma işlevselliklerini düşürür
-
Organ kayıplarına yol açan bakteri hakkında Sakarya, ciddi uyarılarda bulunmaya devam etti. Ölümcül olabileceğini hatırlatan ünlü doktor, yerleştiği organı bitiren bakterinin vücuttan hızla atılmasının zor olduğunun altını çizdi.
-
Bu yüzden tüketilen et ve süt ürünlerine dikkat çekti.
-
Sağlıklı ortamda bakılmayan ve hastalıklı hayvanlarda görülen bu bakterinin uzun bir süre aktif kaldığını vurguladı.
-
Bu yüzden besinleri tüketmeden iyice pişirilmesi gerektiğini önerdi.