Et Ve Süt Ürünlerinde Büyük Tehlike!

Son günlerde sinsi bir şekilde ilerleyen tüberkülozdaki artış hakkında konuşan uzmanlar ciddi uyarılarda bulundu. Bu hastalığın vaka sayısındaki artışın sebebini ise uzmanlar et ve süt tüketimine bağladı. Dana veremi olarak adlandırılan ve tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara neden olan hastalık hakkında uzmanlar uyarılarda bulundu. Dana veremi nedir? Dana veremi nasıl bulaşır?