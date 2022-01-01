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27 Mayıs Darbesinin 62. Yılı

Cumhuriyet tarihinin ilk darbesinin yapıldığı 27 Mayıs 1960'ın üzerinden 62 yıl geçti.

  1. Bugün 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yıl dönümü. <br> Demokrat Parti?nin kurucuları Celal Bayar ve Adnan Menderes, 14 Mayıs 1950 seçimlerinden önce İstanbul?da seçim gezisinde. 14 Mayıs?ta oyların yüzde 53?ünü alarak iktidara geldiler. 27 Mayıs darbesinin 62. yılı - 2

    Bugün 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yıl dönümü.
    Demokrat Parti?nin kurucuları Celal Bayar ve Adnan Menderes, 14 Mayıs 1950 seçimlerinden önce İstanbul?da seçim gezisinde. 14 Mayıs?ta oyların yüzde 53?ünü alarak iktidara geldiler. 27 Mayıs darbesinin 62. yılı - 2

  2. 27-28 Nisan 1960?ta İstanbul Beyazıt?ta iktidara karşı başlayan öğrenci olaylarına polis müdahale etti. Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz vurularak öldürüldü.

    27-28 Nisan 1960?ta İstanbul Beyazıt?ta iktidara karşı başlayan öğrenci olaylarına polis müdahale etti. Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz vurularak öldürüldü.

  3. Demokrat Parti iktidarının, tüm hükümet üyeleri , milletvekilleri ve önemli bürokratlarıyla birlikte yargılandığı Yassıada mahkemeleri 14 Ekim 1960?ta başladı. Kararlar 15 Eylül 1961?de verildi. Duruşmalarda Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve hükümet üyeleri ön sırada oturuyorlardı.

    Demokrat Parti iktidarının, tüm hükümet üyeleri , milletvekilleri ve önemli bürokratlarıyla birlikte yargılandığı Yassıada mahkemeleri 14 Ekim 1960?ta başladı. Kararlar 15 Eylül 1961?de verildi. Duruşmalarda Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve hükümet üyeleri ön sırada oturuyorlardı.

  4. Adnan Menderes'in Yassıada?daki savunmasını üstlenen Avukat Talat Asal, NTV ekibiyle birlikte Yassıada?ya gitmişti. Asal, şimdi harap halde olan, Yassıada duruşmalarının yapıldığı spor salonunda, Menderes'in yargılanması sırasında yaşadıklarını anlatmıştı.

    Adnan Menderes'in Yassıada?daki savunmasını üstlenen Avukat Talat Asal, NTV ekibiyle birlikte Yassıada?ya gitmişti. Asal, şimdi harap halde olan, Yassıada duruşmalarının yapıldığı spor salonunda, Menderes'in yargılanması sırasında yaşadıklarını anlatmıştı.

  5. Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, DP milletvekili olarak Yassıada tutuklularından biriydi. Eşine Yassıada?dan yazdığı bu mektupta, her mahkumdan ikamet ve iaşe masrafları için 500?er lira istendiğini belirtiyor.

    Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, DP milletvekili olarak Yassıada tutuklularından biriydi. Eşine Yassıada?dan yazdığı bu mektupta, her mahkumdan ikamet ve iaşe masrafları için 500?er lira istendiğini belirtiyor.

  6. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Tekel özel bir sigara çıkardı. 27 Mayıs sigarasının paketini tanınmış grafiker Atıf Tuna tasarlamıştı.

    27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Tekel özel bir sigara çıkardı. 27 Mayıs sigarasının paketini tanınmış grafiker Atıf Tuna tasarlamıştı.

  7. Adnan Menderes?in sevgilisi opera sanatçısı Ayhan Aydan, Yassıada mahkemelerinin en ünlü tanığıydı. ?Bebek Davası? dolayısıyla ifade veren Ayhan Aydan, Menderes?i çok sevdiğini söylemişti. Bu ilüstrasyon, o dönemde Yeni Sabah Gazetesi?nde yayınlandı.

    Adnan Menderes?in sevgilisi opera sanatçısı Ayhan Aydan, Yassıada mahkemelerinin en ünlü tanığıydı. ?Bebek Davası? dolayısıyla ifade veren Ayhan Aydan, Menderes?i çok sevdiğini söylemişti. Bu ilüstrasyon, o dönemde Yeni Sabah Gazetesi?nde yayınlandı.

  8. 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren genç subaylardan Muzaffer Özdağ, Ahmet Er, İrfan Solmazer ve Numan Esin, Temmuz 1960?ta Rumelihisarı?nda.

    27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren genç subaylardan Muzaffer Özdağ, Ahmet Er, İrfan Solmazer ve Numan Esin, Temmuz 1960?ta Rumelihisarı?nda.

  9. Adnan Menderes (1899-1961), başbakanlığı (1950-1960) döneminde Tayvan lideri Çang Kay Şek?le kadeh kaldırıyor.

    Adnan Menderes (1899-1961), başbakanlığı (1950-1960) döneminde Tayvan lideri Çang Kay Şek?le kadeh kaldırıyor.

  10. 27 Mayıs?tan bir ay önce öğrencilerin İstanbul?da düzenlediği gösterilerde yakalarına taktıkları bir rozet. ?Hürriyet?, o dönemde en çok kullanılan kelimelerden biriydi.

    27 Mayıs?tan bir ay önce öğrencilerin İstanbul?da düzenlediği gösterilerde yakalarına taktıkları bir rozet. ?Hürriyet?, o dönemde en çok kullanılan kelimelerden biriydi.