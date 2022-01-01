Güneşin Yakıcı Zararlarına Karşı 5 Etkili Öneri

-Güneşe uzun süre maruz bırakılan bebekler, altı aydan küçük çocuklar

-Açık havada çalışmak zorunda olduğu için düzenli şekilde güneş altında uzun süre kalanlar

-Yelken, golf gibi açık havada yapılan sporlarla uğraşanlar ya da bu tarz hobi kaynaklı güneşe aşırı maruz kalanlar

-Hayatında bir kere bile solaryuma girmiş olanlar

-Bronzlaşmak için uzun süre güneş altında yatan, güneşin zararlı ışınlarının doğrudan geldiği riskli saatlerde güneş altında kalan ve güneşe korunmasız çıkanlar

Bu unsurların en az bir tanesinin olması bile, kişinin güneşin zararlı ışınlarından korunmaya çok daha fazla dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

İşte güneşin zararlı ışınlarına karşı 5 etkili öneri...