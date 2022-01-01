54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Selim Soydan ile tanışma hikayesine de değinen usta oyuncu "O dönem evlenmenin e'si aklımda yoktu. Selimle tanıştık. Sonrasında Selim ne yaptı etti beni ikna etti. Aileme kendisini çok sevdirdi.