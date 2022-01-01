Ünlü Oyuncunun Başı Sapık Komşusuyla Dertte!

İstanbul'un Göktürk semtinde yaşayan genç oyuncu Eda Elif Başlamışlı'nın başı fena halde dertte. 1997 doğumlu olan oyuncu komşusu olan Suat Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlamışlı, uzun bir süredir komşusu tarafından taciz edildiğini bildirdi.