Ünlü Oyuncunun Başı Sapık Komşusuyla Dertte!
1997 doğumlu olan oyuncu komşusu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlamışlı, uzun bir süredir komşusu tarafından taciz edildiğini bildirdi.
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İstanbul'un Göktürk semtinde yaşayan genç oyuncu Eda Elif Başlamışlı'nın başı fena halde dertte. 1997 doğumlu olan oyuncu komşusu olan Suat Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlamışlı, uzun bir süredir komşusu tarafından taciz edildiğini bildirdi.
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TRT 1 ekranlarının dizilerind rol alan genç oyuncu Eda Elif Başlamışlı, en güzel çıkışını Hercai dizsisinde yakaladı.
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Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrolünde olduğu dizide yer alan oyuncy sürekli çekimler nedeniyle şehir dışında kalıyor.
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Ancak güzel oyuncu projelerinin ara vermesi ya da bitmesiyle evine döndüğü an kabusu yaşamaya başladı.
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35 yaşındaki Suat Ş., tarafından sürekli taciz edilen Başlamışlı, soluğu savcılıkta aldı.
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Fotoğraflarını çektiğini de belirten güzel oyuncu tüm kanıtlarını savcılığa sundu. Adına hesap açıp orada uygunsuz fotoğraflarını paylaştığını söyleyen Başlamışlı, daha önceden şahsın setine gelip olay çıkardığını söyledi.
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Tüm kanıtlar üzerine savcılık kapsamlı bir soruşturma başlatarak Suat Ş., gözaltına aldı.