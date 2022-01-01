Çin, Elon Musk'ın Uydularını Yok Etmeye Hazırlanıyor

Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
SGK'dan özel hastane açıklaması
SGK'dan özel hastane açıklaması
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Kur Korumalı ile TL mevduat 5 ayda 1 trilyon lira arttı
Kur Korumalı ile TL mevduat 5 ayda 1 trilyon lira arttı

Çin, Elon Musk'ın Uydularını Yok Etmeye Hazırlanıyor

Çin hükümeti Elon Musk'ın Starlink uydularını ihtiyaç halinde yok etmek istiyor.

  1. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın gelecek planlarından biri gezegenin etrafına binlerce Starlink uydusu yerleştirmek.

    Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın gelecek planlarından biri gezegenin etrafına binlerce Starlink uydusu yerleştirmek.

  2. Musk, bu sayede dünyanın her yerinde internet satmayı planlıyor. Ancak gerçek şu ki SpaceX'in yörüngeye yerleştirdiği Starlink uyduları internet hizmetinden çok daha fazlasını sağlayabilir.

    Musk, bu sayede dünyanın her yerinde internet satmayı planlıyor. Ancak gerçek şu ki SpaceX'in yörüngeye yerleştirdiği Starlink uyduları internet hizmetinden çok daha fazlasını sağlayabilir.

  3. Bu kapsamında ABD Savunma Bakanlığı ile SpaceX arasında bir anlaşma imzalandı. ABD ordusu Starlink'i askeri amaçlar için kullanma hakkını elde etti.

    Bu kapsamında ABD Savunma Bakanlığı ile SpaceX arasında bir anlaşma imzalandı. ABD ordusu Starlink'i askeri amaçlar için kullanma hakkını elde etti.

  4. Bu amaçlardan biri ise sesten beş kat daha hızlı olabilen hipersonik füzelerin takip edilmesi. Pekin yönetiminin buna benzer silahlar geliştirdiği biliniyor.

    Bu amaçlardan biri ise sesten beş kat daha hızlı olabilen hipersonik füzelerin takip edilmesi. Pekin yönetiminin buna benzer silahlar geliştirdiği biliniyor.

  5. Çin'de bir savunma dergisinde yayımlanan makalede Pekin yönetiminin amacı Starlink uydularını gerektiğinde işlevsiz hale getirebilmek. Bunun için masadaki seçenekler arasında direkt uydulara saldırmakla onları etkisiz hale getirmek arasında birçok fikir bulunuyor.

    Çin'de bir savunma dergisinde yayımlanan makalede Pekin yönetiminin amacı Starlink uydularını gerektiğinde işlevsiz hale getirebilmek. Bunun için masadaki seçenekler arasında direkt uydulara saldırmakla onları etkisiz hale getirmek arasında birçok fikir bulunuyor.

  6. Şimdiye kadar gökyüzüne 2400'den fazla Starlink uydusu yerleştirildi. Musk'ın amacı önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu sayıyı 30 bine çıkarmak. Bu aşamada Pekin yönetiminin birkaç yüz Starlink uydusunu etkisiz hale getirmesi askeri açıdan pek yarar sağlamayacak.

    Şimdiye kadar gökyüzüne 2400'den fazla Starlink uydusu yerleştirildi. Musk'ın amacı önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu sayıyı 30 bine çıkarmak. Bu aşamada Pekin yönetiminin birkaç yüz Starlink uydusunu etkisiz hale getirmesi askeri açıdan pek yarar sağlamayacak.

  7. Çünkü sistemin mimarisi her parçanın fonksiyonel bir şekilde çalışmasına yol açacak şekilde tasarlandı. Yani Starlink saldırı anında bin adet uydu kaybetse SpaceX'in elinde aynı işi yapabilecek 29 bin uydu daha bulunuyor.

    Çünkü sistemin mimarisi her parçanın fonksiyonel bir şekilde çalışmasına yol açacak şekilde tasarlandı. Yani Starlink saldırı anında bin adet uydu kaybetse SpaceX'in elinde aynı işi yapabilecek 29 bin uydu daha bulunuyor.

  8. Pekin yönetimi ihtiyaç halinde bu uyduların topladığı ve aktardığı verilere müdahil olmayı arzuluyor.

    Pekin yönetimi ihtiyaç halinde bu uyduların topladığı ve aktardığı verilere müdahil olmayı arzuluyor.

  9. Yani uydular yok edilemezlerse bile ABD ordusunun bir işine yaramayacak çünkü verilerin toplanması veya aktarılması engellenecek.

    Yani uydular yok edilemezlerse bile ABD ordusunun bir işine yaramayacak çünkü verilerin toplanması veya aktarılması engellenecek.

  10. Bunun için düşük maliyetli ama bir o kadar da etkili bir müdahale aracı geliştirilmeli. Makaleye göre Pekin'de birçok fikir değerlendiriliyor.

    Bunun için düşük maliyetli ama bir o kadar da etkili bir müdahale aracı geliştirilmeli. Makaleye göre Pekin'de birçok fikir değerlendiriliyor.

  11. Bunlar arasında uyduların iletişimini engellemek ve elektronik parçaları etkisiz hale getirmek için mikrodalga ışınların kullanılması da var.

    Bunlar arasında uyduların iletişimini engellemek ve elektronik parçaları etkisiz hale getirmek için mikrodalga ışınların kullanılması da var.

  12. Ayrıca direkt müdahale için lazer ışınlarının kullanılması da düşünülüyor.

    Ayrıca direkt müdahale için lazer ışınlarının kullanılması da düşünülüyor.

  13. SpaceX'in sahibi Elon Musk, Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Kiev'e Starlink hizmetlerini sağlamaya başlamıştı.

    SpaceX'in sahibi Elon Musk, Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Kiev'e Starlink hizmetlerini sağlamaya başlamıştı.