Gözlerden Uzakta Büyüttüğü Oğlu!
Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.
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Arka Sokaklar dizisinin ilk sezonlarında yer alan Uğur Pektaş, kariyerine oyunculukla devam etti. Ancak daha sonra hayatını değiştirerek oyunculuğa ara verdi. Dizi de Zeynep Gamze Özçelik ile tanışarak evlendi. Bu evlilikten Murathan adında bir oğulları oldu. Çift daha sonra anlaşmalı boşandı. Özel hayatlarını objektiflerden uzak yaşayan ikili şimdilerde bambaşka hayatlar seçerek örnek insan oldu. Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.
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Yardımlarla ve yaptıkları hayrlarla isimlerinden söz ettiren ikili zamanlarının çoğunu ise oğullarıyla geçiriyor.
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Uğur Pektaş hemen hemen sosyal medya hesabında sürekli oğluyla paylaşım yapıyor.
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Gözlerden uzakta büyüttükleri oğuluna sosyal medyadan bir paylaşımla nasihatta bulunan Pektaş, yazdıklarıyla gündeme geldi. İranlı şarkıcı Marjan Farsad'ın Khuneye Ma şarkısını kullanarak oğuluna şu nasihatlarda bulundu.
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"Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz... Nehirler kendi suyunu içemez... Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez... Güneş kendisi için ısıtmaz... Ay kendisi için parlamaz... Çiçekler kendileri için kokmaz... Toprak kendisi için doğurmaz... Rüzgar kendisi için esmez... Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur... Her şey birbiri için yaşar.. Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur.. Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu.. Bütünlüğü anlatırdı.. Özü iki cümleydi.. Ben Biz olduğumuz zaman Ben olurum. Ben, Ben olduğum için Sen, Sensin"
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Zeynep Gamze Özçelik ise oğlunu daha merhametli ve vicdanlı bir çocuk olarak yetiştirmek istediğinden gittiği her ülkeye onu da yanında götürüyor.
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Oğlunun hayattaki en büyük destekçisi olduğunu her fırsatta dile getiren Özçelik, sosyal medya gibi ortamlardan oğlunu uzakta büyütüyor.