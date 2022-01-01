Gözlerden Uzakta Büyüttüğü Oğlu!

Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine bineriz
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
ÖSYM'den 5 yılda 3.3 milyar TL gelir
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Bakanlıktan, haksız fiyat artışlarına sıkı denetim
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Ekonomide gözler yeni haftada bu verilerde olacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
Kira fiyatları yüzde 150 arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
AK Parti'den yurt dışı seçmen için 'Hemşehri seferberliği'
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
Hükümet kolları sıvadı! Arazi devletten, ev vatandaştan
SGK'dan özel hastane açıklaması
SGK'dan özel hastane açıklaması
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
E-Ticaret düzenlemesinde sona gelindi: Yabancı tekeli son bulacak
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Nureddin Nebati: Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Bakanlıktan açıklama: Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi!
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
Erdoğan: Bizim kimseye verecek tek karış toprağımız yok
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
O ilde sıcak hava asfaltı eritti
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Prof. Dr. Aziz Sancar: Memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
'FETÖ'cülere acırsanız, acınacak hale gelirsiniz'
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
Maymun çiçeği tespit edilirse ne olacak? Karantina kaç gün sürecek?
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
'Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına ulaşıldı'
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
Kur Korumalı ile TL mevduat 5 ayda 1 trilyon lira arttı
Kur Korumalı ile TL mevduat 5 ayda 1 trilyon lira arttı

Gözlerden Uzakta Büyüttüğü Oğlu!

Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.

  1. Arka Sokaklar dizisinin ilk sezonlarında yer alan Uğur Pektaş, kariyerine oyunculukla devam etti. Ancak daha sonra hayatını değiştirerek oyunculuğa ara verdi. Dizi de Zeynep Gamze Özçelik ile tanışarak evlendi. Bu evlilikten Murathan adında bir oğulları oldu. Çift daha sonra anlaşmalı boşandı. Özel hayatlarını objektiflerden uzak yaşayan ikili şimdilerde bambaşka hayatlar seçerek örnek insan oldu. Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.

    Arka Sokaklar dizisinin ilk sezonlarında yer alan Uğur Pektaş, kariyerine oyunculukla devam etti. Ancak daha sonra hayatını değiştirerek oyunculuğa ara verdi. Dizi de Zeynep Gamze Özçelik ile tanışarak evlendi. Bu evlilikten Murathan adında bir oğulları oldu. Çift daha sonra anlaşmalı boşandı. Özel hayatlarını objektiflerden uzak yaşayan ikili şimdilerde bambaşka hayatlar seçerek örnek insan oldu. Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.

  2. Yardımlarla ve yaptıkları hayrlarla isimlerinden söz ettiren ikili zamanlarının çoğunu ise oğullarıyla geçiriyor.

    Yardımlarla ve yaptıkları hayrlarla isimlerinden söz ettiren ikili zamanlarının çoğunu ise oğullarıyla geçiriyor.

  3. Uğur Pektaş hemen hemen sosyal medya hesabında sürekli oğluyla paylaşım yapıyor.

    Uğur Pektaş hemen hemen sosyal medya hesabında sürekli oğluyla paylaşım yapıyor.

  4. Gözlerden uzakta büyüttükleri oğuluna sosyal medyadan bir paylaşımla nasihatta bulunan Pektaş, yazdıklarıyla gündeme geldi. İranlı şarkıcı Marjan Farsad'ın Khuneye Ma şarkısını kullanarak oğuluna şu nasihatlarda bulundu.

    Gözlerden uzakta büyüttükleri oğuluna sosyal medyadan bir paylaşımla nasihatta bulunan Pektaş, yazdıklarıyla gündeme geldi. İranlı şarkıcı Marjan Farsad'ın Khuneye Ma şarkısını kullanarak oğuluna şu nasihatlarda bulundu.

  5. "Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz... Nehirler kendi suyunu içemez... Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez... Güneş kendisi için ısıtmaz... Ay kendisi için parlamaz... Çiçekler kendileri için kokmaz... Toprak kendisi için doğurmaz... Rüzgar kendisi için esmez... Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur... Her şey birbiri için yaşar.. Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur.. Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu.. Bütünlüğü anlatırdı.. Özü iki cümleydi.. Ben Biz olduğumuz zaman Ben olurum. Ben, Ben olduğum için Sen, Sensin"

    "Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz... Nehirler kendi suyunu içemez... Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez... Güneş kendisi için ısıtmaz... Ay kendisi için parlamaz... Çiçekler kendileri için kokmaz... Toprak kendisi için doğurmaz... Rüzgar kendisi için esmez... Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur... Her şey birbiri için yaşar.. Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur.. Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu.. Bütünlüğü anlatırdı.. Özü iki cümleydi.. Ben Biz olduğumuz zaman Ben olurum. Ben, Ben olduğum için Sen, Sensin"

  6. Zeynep Gamze Özçelik ise oğlunu daha merhametli ve vicdanlı bir çocuk olarak yetiştirmek istediğinden gittiği her ülkeye onu da yanında götürüyor.

    Zeynep Gamze Özçelik ise oğlunu daha merhametli ve vicdanlı bir çocuk olarak yetiştirmek istediğinden gittiği her ülkeye onu da yanında götürüyor.

  7. Oğlunun hayattaki en büyük destekçisi olduğunu her fırsatta dile getiren Özçelik, sosyal medya gibi ortamlardan oğlunu uzakta büyütüyor.

    Oğlunun hayattaki en büyük destekçisi olduğunu her fırsatta dile getiren Özçelik, sosyal medya gibi ortamlardan oğlunu uzakta büyütüyor.