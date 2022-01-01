Denizli'de Sıcak Hava Asfaltı Eritti

''KÜRESEL ISINMA SONUCU SICAKLAR ARTTI'' Tavas ilçesinde Denizli merkeze giden otomobil sürücüsü Hüseyin Irmak, "Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir? Küresel ısınma sonucu sıcaklar arttı. Aşırı sıcaktan asfaltın büyük bölümü eridi" dedi. İbrahim Özen ise "Eskiden mayıs ayında kar yağdığını bilirdim. Mayısta hava bu kadar sıcak olmazdı. Şimdi bu mevsimde aşırı sıcaktan asfalt bile eriyor" diye konuştu.