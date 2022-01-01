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Denizli'de Sıcak Hava Asfaltı Eritti

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler oldu, ayakkabılar asfalta yapıştı.

  1. HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECE Denizli'de mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu.

    HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECE Denizli'de mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu.

  2. Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi.

    Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi.

  3. Kara yolunun Şahin Tepesi mevkisiyle Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümdeki erimeler nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

    Kara yolunun Şahin Tepesi mevkisiyle Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümdeki erimeler nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

  4. AYAKKABILAR ERİYEN ASFALTA YAPIŞTI Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

    AYAKKABILAR ERİYEN ASFALTA YAPIŞTI Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

  5. ''KÜRESEL ISINMA SONUCU SICAKLAR ARTTI'' Tavas ilçesinde Denizli merkeze giden otomobil sürücüsü Hüseyin Irmak, "Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir? Küresel ısınma sonucu sıcaklar arttı. Aşırı sıcaktan asfaltın büyük bölümü eridi" dedi. İbrahim Özen ise "Eskiden mayıs ayında kar yağdığını bilirdim. Mayısta hava bu kadar sıcak olmazdı. Şimdi bu mevsimde aşırı sıcaktan asfalt bile eriyor" diye konuştu.

    ''KÜRESEL ISINMA SONUCU SICAKLAR ARTTI'' Tavas ilçesinde Denizli merkeze giden otomobil sürücüsü Hüseyin Irmak, "Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir? Küresel ısınma sonucu sıcaklar arttı. Aşırı sıcaktan asfaltın büyük bölümü eridi" dedi. İbrahim Özen ise "Eskiden mayıs ayında kar yağdığını bilirdim. Mayısta hava bu kadar sıcak olmazdı. Şimdi bu mevsimde aşırı sıcaktan asfalt bile eriyor" diye konuştu.