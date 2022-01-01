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Masterchef Şampiyonu Cemre'yi Görenler Tanıyamadı!

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık şimdilerde mankenlik yapıyor. Son halini görenler tanımakta zorlandı.

  1. 1992 yılında doğan ve aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

    1992 yılında doğan ve aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

  2. Uzak Doğu mutfağına ilgi duyan, Fransa ve ABD'de bulunan Uyanık, MasterChef yarışmasında birinci oldu.

    Uzak Doğu mutfağına ilgi duyan, Fransa ve ABD'de bulunan Uyanık, MasterChef yarışmasında birinci oldu.

  3. MasterChef yarışmasında herkesin ilgisini çeken ve yarışmadan sonra ortalardan kaybolan Uyanık, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

    MasterChef yarışmasında herkesin ilgisini çeken ve yarışmadan sonra ortalardan kaybolan Uyanık, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

  4. Bir dönem İzmir'de yaşayan ve şefliğe devam eden Cemre Uyanık, geçen zaman içerisinde bir hayli değişti. Değişimini sosyal medya üzerinden belli eden ve binlerce yorum alan Uyanık, adeta bir mankene döndü.

    Bir dönem İzmir'de yaşayan ve şefliğe devam eden Cemre Uyanık, geçen zaman içerisinde bir hayli değişti. Değişimini sosyal medya üzerinden belli eden ve binlerce yorum alan Uyanık, adeta bir mankene döndü.

  5. Cemre Uyanık'ın son pozlarına "Manken olmaya mı karar verdin?" tarzında yorumlar yağdı.

    Cemre Uyanık'ın son pozlarına "Manken olmaya mı karar verdin?" tarzında yorumlar yağdı.

  6. İŞTE CEMRE UYANIK'IN SON HALİ

    İŞTE CEMRE UYANIK'IN SON HALİ