Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Son Hali İle Şaşırttı!
Bir zamanların fenomen dizisi Ekmek Teknesi'nde Ölü karakteriyle hafızlara kazınan Mehmet Usta'nın yıllar sonraki hali hayran bıraktı. Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?
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Hasan Kaçan'ın oynadığı Heredot Cevdet'in yanındna bir an olsun ayrılmayan ve kahvedeki hikayelerine eşlik eden Ölü lakabıyla bilenen oyuncu daha sonra farklı projelerde yer alsa da hep bu karakterle hatırlandı.
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Sürekli beyaz giyinen ve aynı zaman da fırında da çalışan Ölü karkaterini oynayan Mehmet Usta daha sonra ters köşe yapıp farklı bir projede yer almıştı.
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Fantastik dizi Bez Bebek Nana'da kötü karakter Joker'i oynadı.
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Bu karakterle de unutulmayan oyuncu son olarka ise geçtiğimiz sezon fenomen halien gelen Teşkilat dizisinde kötü karakter oynadı.
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Zayed Fadi karkateriyle Türkiye düşmanı birini oynayan Mehmet Usta'nın inanılmaz performansı beğenilmişti.
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İmajındaki büyük değişim ise dikkatlerden kaçmayan oyuncu dizisnin sezon finali bölümünde ölerek ayrıldı.