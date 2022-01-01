Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk Fidanı Dikti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katıldı, ilk fidanı dikti.
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Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Ukrayna'daki felaket karşısında Türkiye bu yanlış gidişe dur deme gayreti içinde. Suriye, Irak, Libya'da durun diyoruz. Hiçbir siyasi çıkar hevesi bu milletin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin hayırda yarışalım.
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Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.
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Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu. Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip etti.
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Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları gösteri yaptı.
Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK FİDANI DİKTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına giriş yaptı. Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan?a kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.
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BAHÇELİ: YIKIM YOK, İHYA VAR MHP lideri Devlet Bahçeli de törene katıldı. Bahçeli, "Atatürk Havalimanı'nda yıkım yok, ihya faaliyeti var. Gezi Parkı'nda ağaçlar söküldü diyenler, buradan şikayetçi. Helalleşmekten bahsedip kavga moduna dümen kırdılar. İftira siyaseti kaybetmeye mahkumdur. Atatürk Havalimanı için eylem yapanlar mahcup olacak" dedi.
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.
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FİDAN DİKİM TÖRENİ İÇİN ÖRNEK BAHÇE OLUŞTURULDU Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu. Fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi.
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Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor. Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yılllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.
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İLK ETABININ 2023 MAYIS'INDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
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2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak.
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Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul?un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.