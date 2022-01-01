En Eski Omurgalı Bulundu: 390 Milyon Yaşındaki Fosilin 4 Uzvu Ve Bir Çenesi Olduğu Keşfedildi

OMURGALILAR SOY AĞACININ EN ALTINA YERLEŞTİ Bulgular, fosili insanlar da dahil olmak üzere omurgalılar için soy ağacının en altına yerleştirdi. Şimdiye kadar canlının hem çeneli hem de çenesiz balıklarla aynı özellikleri paylaştığı düşünülüyordu. Daha önce, yaklaşık 390 milyon yıl önce Devoniyen döneminde yaşayan Palaeospondylus'un dişleri veya kemikleri olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunamamıştı.