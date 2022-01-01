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Yaptığı İle Gündem Oldu!

Kaslarıyla adeta şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  1. Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynayan Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından asansörde karın kaslarını gösterdiği bir videoyu paylaştı. Kaslarıyla adeta şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynayan Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından asansörde karın kaslarını gösterdiği bir videoyu paylaştı. Kaslarıyla adeta şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  2. Sıfır Bir dizisiyle adından söz ettirdikten sonra Çukur ve Alev Alev'de rol alan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynuyor. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

    Sıfır Bir dizisiyle adından söz ettirdikten sonra Çukur ve Alev Alev'de rol alan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynuyor. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

  3. KASLARIYLA ŞOV YAPTI Yoğun iş temposunda ara vermeden spor yapan oyuncu, karın kaslarıyla şov yaptı. Asansörde bir video çeken Ceyhan, tişörtünü kaldırarak karın kaslarını sergiledi. O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

    KASLARIYLA ŞOV YAPTI Yoğun iş temposunda ara vermeden spor yapan oyuncu, karın kaslarıyla şov yaptı. Asansörde bir video çeken Ceyhan, tişörtünü kaldırarak karın kaslarını sergiledi. O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.