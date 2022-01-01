Yaptığı İle Gündem Oldu!
Kaslarıyla adeta şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynayan Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından asansörde karın kaslarını gösterdiği bir videoyu paylaştı. Kaslarıyla adeta şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Sıfır Bir dizisiyle adından söz ettirdikten sonra Çukur ve Alev Alev'de rol alan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynuyor. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
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KASLARIYLA ŞOV YAPTI Yoğun iş temposunda ara vermeden spor yapan oyuncu, karın kaslarıyla şov yaptı. Asansörde bir video çeken Ceyhan, tişörtünü kaldırarak karın kaslarını sergiledi. O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
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