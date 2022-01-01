İşte Son Seçim Anketi!
Mehmet Ali Kulat'ın yönetimindeki MAK Araştırma, Mayıs ayı anketini yayınladı. Buna göre hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte MAK Anketinin sonuçları...
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Mehmet Ali Kulat'ın yönetimindeki MAK Araştırma, Mayıs ayı anketini yayınladı. Buna göre hangi parti ne kadar oy alıyor? Hangi ittifakın adayı ne kadar oy alıyor?.. Ülkenin en önemli sorunları neler?.. İktidara mı muhalefete mi güveniliyor?. Türkiye'nin en önemli sorunları neler?.. İşte MAK Anketinin sonuçları...
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Türkiye 2023'te gerçekleşecek olan seçimlere giderken anket firmaları da peş peşe anket sonucu açıklıyor. Son anket sonucu Mehmet Ali Kulat'ın başkanlığını yaptığı MAK Araştırma'dan geldi. MAK Danışmanlık tarafından 5 bin 750 kişi ile görüşülerek yapılan ankette yapılan Mayıs ayı anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 7 puan fark atmış görünüyor. Hükümetin ekonomik başarısı, ekonomideki sorunu kimlerin çözceği, en büyük sorunun ne olduğu gibi sorulara da cevap aranan anketten çıkan sonuçlar şöyle:
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MAK anketine katılanlara önceki seçimde hangi partilere oy verdikleri de soruldu. Anket katılımcılarının yüzde 36'sı 24 Haziran 2018'deki genel seçimde oyunu AK Parti'ye, yüzde 20'si ise CHP'ye verdiğini söyledi. Ardından da bugün hangi partiye, hangi ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy verecekleri soruldu.
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MAK Anketine katılanların yüzde 27.1'i AK Parti'ye, yüzde 25.8'i CHP'ye yüzde 15.3'ü İYİ Parti'ye, yüzde 7.5'i HDP'ye, yüzde 6.4'ü MHP'ye, yüzde 3 DEVA Partisi'ne, yüzde 2.7 Gelecek Partisi'ne, yüzde 1 de Saadet Partisi'ne oy vereceğini söylerken, yüzde 5'i de kararsız olduğunu ifade etti.
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MAK Danışmanlık tarafından hazırlanan son ankete göre, "Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna "hayır" cevabı verenlerin oranı yüzde 81 oldu. Sözkonusu soruya "evet" diyenler, yüzde 4 "kararsız" olduğunu belirtenler de yüzde 15.
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Ankette, "Ülkemizin ekonomik sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet mi çözebilir?" sorusuna verilen cevapların oranı, "Muhalefet çözebilir" diyenler yüzde 41, "Erdoğan ve ekibi" diyenler yüzde 33, "ikisi de çözemez" diyenler yüzde 10 olurken, "kararsız" olduğunu belirtenler ya da cevap vermeyenler ise yüzde 16 olarak kaydedildi.
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Ülkenin temel sorunların çözme konusunda iktidarı güvenilir bulanların oranı yüzde 32, güvenilmez bulanlar ise yüzde 33 olarak ölçüldü.
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Ülkenin temel sorunların çözme konusunda muhalefeti güvenilir bulanların oranı yüzde yüzde 39, kısmen güvenilir bulanların oranı ise yüzde 14 çıktı. Muhalefeti güvenilir bulmayanların oranı ise yüzde 36 oldu.
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MAK Danışmanlık vatandaşa "Sizce TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamları doğru mu diye soruldu. Katılımcıların yüzde 61 'doğru olmadığını düşünüyorum" derken, yüzde 17'si "kesinlikle doğru değil" cevabı verdi. Doğru olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 14 çıktı.
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Ankete katılanlara "Sizin hissettiğiniz enflasyon oranı yüzde kaç diye soruldu. Katılımcıların yüzde 41'i yüzde 110-120 derken, yüzde 8'i yüzde 150'den fazla cevabı verdi. Enflasyonun yüzde 90-110 arasında olduğunu söyleyenler yüzde 23 çıkarken, yüzde 70 ile yüzde 90 arasında olduğunu söylenler ise yüzde 9 oldu. Ankete katılanların yüzde 3'ü ise enflasyonun yüzde 60 ile 70 arasında olduğunu ifade etti.
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Ülkenin en önemli 3 sorunu; hayat pahalılığı, işsizlik ve adaletsizlik olarak sıralandı.
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Yeniden aday olması halinde Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 37 olurken, 'Oy vermem' diyenler yüzde 46.
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Adaylardan bağımsız olarak Cumhur İttifakı'na oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 36, Millet İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü. Adaya bağlı olarak kanaatinin değişeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 8.
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Yüzde 61'lik kesim, siyasetçilerin birbirlerine karşı ağır üslubunu tasvip etmediğini belirtti.