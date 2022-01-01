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İşte 'Var Mısın Yok Musun'un Engelli Yarışmacısının Son Hali!

Acun Ilıcalı'nın 2007-2017 yıllarında sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışması üç sezon boyunca en çok izlenen yarışmalardan biri oldu.

  1. Acun Ilıcalı'nın 2007-2017 yıllarında sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışması üç sezon boyunca en çok izlenen yarışmalardan biri oldu. Yarışmaya katılan görme engelli Evren Doğru 100 bin TL'yi kazanan isim olmuştu. Yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Evren Doğru'nun yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

    Acun Ilıcalı'nın 2007-2017 yıllarında sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışması üç sezon boyunca en çok izlenen yarışmalardan biri oldu. Yarışmaya katılan görme engelli Evren Doğru 100 bin TL'yi kazanan isim olmuştu. Yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Evren Doğru'nun yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

  2. Bir döneme damga vuran "Var mısın Yok musun?"yarışmasına katılarak çok sevilen görme engelli Evren Doğu yarıştığı günde bankanın teklifini kabul etmeyip kendi kutusunu açtırarak 100 bin TL kazanmıştı.

    Bir döneme damga vuran "Var mısın Yok musun?"yarışmasına katılarak çok sevilen görme engelli Evren Doğu yarıştığı günde bankanın teklifini kabul etmeyip kendi kutusunu açtırarak 100 bin TL kazanmıştı.

  3. Sempatik tavırlarıyla yarışmacılar tarafından da ço sevilen yarışmacının ne yaptığı merak ediliyor.

    Sempatik tavırlarıyla yarışmacılar tarafından da ço sevilen yarışmacının ne yaptığı merak ediliyor.

  4. Şimdilerde Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Evren Doğru'nun pozlarına, "Yakışıklı", "Yaşıyorsun bu hayatı be abi" gibi yorumlar geldi. İşte Evren Doğu'nun son hali...

    Şimdilerde Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Evren Doğru'nun pozlarına, "Yakışıklı", "Yaşıyorsun bu hayatı be abi" gibi yorumlar geldi. İşte Evren Doğu'nun son hali...