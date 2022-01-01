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İşte Dünyanın En Uzun Cam Köprüsü

Dünyanın en uzun cam köprüsü Beyaz Ejder Vietnam'da açıldı. Üzerinde yürüyenlere korku dolu anlar yaşatan cam köprünün uzunluğu 632 metre.

  1. Tam 632 metre uzunluğunda. İnsanların yürüdüğü cam zeminin kalınlığı ise 40 milimetre.

    Tam 632 metre uzunluğunda. İnsanların yürüdüğü cam zeminin kalınlığı ise 40 milimetre.

  2. Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 2 Yerden 150 metre yüksekteki köprü, 450 kişiyi aynı anda taşıyacak kadar da sağlam. Fotoğraflar Vietnam'daki "Beyaz Ejder" adlı dünyanın en uzun cam köprüsünden.

    Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 2 Yerden 150 metre yüksekteki köprü, 450 kişiyi aynı anda taşıyacak kadar da sağlam. Fotoğraflar Vietnam'daki "Beyaz Ejder" adlı dünyanın en uzun cam köprüsünden.

  3. Vietnamlı yetkililer köprünün açılışı için özel bir tören düzenledi Köprü her ne kadar sağlam olsa da cam köprüde ilk kez yürüyenler oldukça tedirgindi.

    Vietnamlı yetkililer köprünün açılışı için özel bir tören düzenledi Köprü her ne kadar sağlam olsa da cam köprüde ilk kez yürüyenler oldukça tedirgindi.

  4. Törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri de hazır bulundu. "Beyaz Ejder" Dünyanın en uzun cam tabanlı köprüsü ünvanını resmen alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı

    Törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri de hazır bulundu. "Beyaz Ejder" Dünyanın en uzun cam tabanlı köprüsü ünvanını resmen alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı

  5. Bir önceki rekor Çin''in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.

    Bir önceki rekor Çin''in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.