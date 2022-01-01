İşte Dünyanın En Uzun Cam Köprüsü
Dünyanın en uzun cam köprüsü Beyaz Ejder Vietnam'da açıldı. Üzerinde yürüyenlere korku dolu anlar yaşatan cam köprünün uzunluğu 632 metre.
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Tam 632 metre uzunluğunda. İnsanların yürüdüğü cam zeminin kalınlığı ise 40 milimetre.
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Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 2 Yerden 150 metre yüksekteki köprü, 450 kişiyi aynı anda taşıyacak kadar da sağlam. Fotoğraflar Vietnam'daki "Beyaz Ejder" adlı dünyanın en uzun cam köprüsünden.
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Vietnamlı yetkililer köprünün açılışı için özel bir tören düzenledi Köprü her ne kadar sağlam olsa da cam köprüde ilk kez yürüyenler oldukça tedirgindi.
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Törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri de hazır bulundu. "Beyaz Ejder" Dünyanın en uzun cam tabanlı köprüsü ünvanını resmen alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı
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Bir önceki rekor Çin''in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.
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