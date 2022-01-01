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UNESCO Tescilli Alan Çöplüğe Döndü

Manisa'nın Kula ilçesindeki UNESCO tescilli Jeopark alanı içerisinde yer alan Divlit Yanardağı, ziyaretçilerin bıraktığı çöpler ile doldu.

  1. Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanı içerisinde yer alan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kula Divlit Yanardağı çöp yığınlarıyla doldu.

    Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanı içerisinde yer alan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kula Divlit Yanardağı çöp yığınlarıyla doldu.

  2. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında düğün ve hayır yemeklerinde ikram edilen yemeklerin tabldot usulüne dönmesinin ardından, düğünlerden sonra tabldot, ayran, su ve çeşitli atıklar, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşlar tarafından Yanardağ'ın ıssız kaldığı saatlerde jeopark alanı içerisine dökülüyor.

    Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında düğün ve hayır yemeklerinde ikram edilen yemeklerin tabldot usulüne dönmesinin ardından, düğünlerden sonra tabldot, ayran, su ve çeşitli atıklar, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşlar tarafından Yanardağ'ın ıssız kaldığı saatlerde jeopark alanı içerisine dökülüyor.

  3. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'nin işbirliğinde turizm hareketliliğini artırmak için ziyaretçi merkezi inşaatının da sürdüğü jeopark alanı içerisinde dökülen çöplerin ihbarını alan Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğine sebep olan atıkların toplanması için harekete geçti.

    Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'nin işbirliğinde turizm hareketliliğini artırmak için ziyaretçi merkezi inşaatının da sürdüğü jeopark alanı içerisinde dökülen çöplerin ihbarını alan Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğine sebep olan atıkların toplanması için harekete geçti.

  4. Gerekli temizlik çalışmalarının yapılacağı ve tespit edilen sorumlulara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

    Gerekli temizlik çalışmalarının yapılacağı ve tespit edilen sorumlulara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

  5. Kolluk kuvvetleri ile ortak yapılacak çalışmalar sonucunda caydırıcı ceza verilmesi ile bundan sonra böyle manzara ile karşılaşmak istemediklerini kaydeden yetkililer, vatandaşları çevre duyarlılığını konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

    Kolluk kuvvetleri ile ortak yapılacak çalışmalar sonucunda caydırıcı ceza verilmesi ile bundan sonra böyle manzara ile karşılaşmak istemediklerini kaydeden yetkililer, vatandaşları çevre duyarlılığını konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.