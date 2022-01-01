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Sınırda 1 Haftadır Süren TIR Kuyruğu Çilesi

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son bir haftadır yer yer 40 kilometreyi bulan TIR kuyrukları oluştu.

  1. Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ve Karadeniz'de bazı limanların kullanılamamasıyla kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında TIR yoğunluğunun artmasına neden oldu.

    Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ve Karadeniz'de bazı limanların kullanılamamasıyla kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında TIR yoğunluğunun artmasına neden oldu.

  2. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen TIR sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında geçen ocak, şubat ve mart aylarına ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış oldu.

    Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen TIR sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında geçen ocak, şubat ve mart aylarına ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış oldu.

  3. ARAÇ ÇIKIŞLARINDA YÜZDE 30 ARTIŞ Hamzabeyli'de günlük TIR geçişleri 600'den 900'e, günlük 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ise sayı 1200'e çıkarken, araç çıkışlarında yüzde 30 artış yaşandı.

    ARAÇ ÇIKIŞLARINDA YÜZDE 30 ARTIŞ Hamzabeyli'de günlük TIR geçişleri 600'den 900'e, günlük 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ise sayı 1200'e çıkarken, araç çıkışlarında yüzde 30 artış yaşandı.

  4. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri artan ihracatın yanı sıra kuyruğun, Rusya - Ukrayna savaşı yüzünden Karadeniz'in bazı limanlarının kapanmasından kaynaklandığını ifade etti.Yetkililer deniz yoluyla giden ihraç yüklerinin kara yoluyla taşınmasının sınır kapısında yoğunluğu artırdığını ve kuyrukların bu nedenle de uzadığını belirtti.

    Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri artan ihracatın yanı sıra kuyruğun, Rusya - Ukrayna savaşı yüzünden Karadeniz'in bazı limanlarının kapanmasından kaynaklandığını ifade etti.Yetkililer deniz yoluyla giden ihraç yüklerinin kara yoluyla taşınmasının sınır kapısında yoğunluğu artırdığını ve kuyrukların bu nedenle de uzadığını belirtti.

  5. YAPILAN GÖRÜŞMELER TIR YOĞUNLUĞUNU AZALTTI Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle önceki gün Hamzabeyli'de 40 kilometreye kadar uzanan TIR kuyruğu, Türk makamlarının Bulgaristan tarafıyla görüşmesi sonucu azalmaya başladı. Hamzabeyli'de kuyruk 25 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parklarında çıkış için bekleyen 4 bin TIR'ın ise 2 bin 500'e kadar düştü.

    YAPILAN GÖRÜŞMELER TIR YOĞUNLUĞUNU AZALTTI Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle önceki gün Hamzabeyli'de 40 kilometreye kadar uzanan TIR kuyruğu, Türk makamlarının Bulgaristan tarafıyla görüşmesi sonucu azalmaya başladı. Hamzabeyli'de kuyruk 25 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parklarında çıkış için bekleyen 4 bin TIR'ın ise 2 bin 500'e kadar düştü.

  6. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda ocak, şubat ve mart aylarında ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış olduğu belirtildi.

    Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda ocak, şubat ve mart aylarında ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış olduğu belirtildi.

  7. Son 3 ayda Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan günlük TIR geçişlerinin 600'den 900'e, 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule'de bu sayının 1200'e çıktığı ifade edildi. İki sınır kapısında bu rakamlarla birlikte TIR geçişlerinde yüzde 30 artış yaşandığı görüldü.

    Son 3 ayda Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan günlük TIR geçişlerinin 600'den 900'e, 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule'de bu sayının 1200'e çıktığı ifade edildi. İki sınır kapısında bu rakamlarla birlikte TIR geçişlerinde yüzde 30 artış yaşandığı görüldü.

  8. "HİÇ BÖYLE BİR SIRAYA DENK GELMEDİM" TIR sürücüleri bir haftadır ışırı sıcak altında beklemelerinin tesis yokluğu nedeniyle çileye dönüştüğünü dile getirdi. Meslek hayatı boyunca bu denli uzun kuyruğa denk gelmediğini söyleyen sürücü Mustafa Öztürk, "Bu 1 aydır sürüyor. Hiç umursamıyorlar. Bizden para kazanıyorlar ama nedense bizi düşünerek hareket etmiyorlar. 1 arabayı 15 dakikada kontrol ediyorlar. Bulgaristan'ı geçmek 2-2,5 saati buluyor" dedi.

    "HİÇ BÖYLE BİR SIRAYA DENK GELMEDİM" TIR sürücüleri bir haftadır ışırı sıcak altında beklemelerinin tesis yokluğu nedeniyle çileye dönüştüğünü dile getirdi. Meslek hayatı boyunca bu denli uzun kuyruğa denk gelmediğini söyleyen sürücü Mustafa Öztürk, "Bu 1 aydır sürüyor. Hiç umursamıyorlar. Bizden para kazanıyorlar ama nedense bizi düşünerek hareket etmiyorlar. 1 arabayı 15 dakikada kontrol ediyorlar. Bulgaristan'ı geçmek 2-2,5 saati buluyor" dedi.

  9. Yoğunluğun nedenlerinden birisinin de Kapıkule'den gelen arabalar olduğunu belirten Öztürk, "Senelerdir bu çileyi çekiyoruz. Burada tesis olması lazım. Olmadığı sürece burada kaza, bela, insan kaçakçılığı bitmeyecek. İnsan tuvaletini yapamıyor, yemeğini yiyemiyor" dedi.

    Yoğunluğun nedenlerinden birisinin de Kapıkule'den gelen arabalar olduğunu belirten Öztürk, "Senelerdir bu çileyi çekiyoruz. Burada tesis olması lazım. Olmadığı sürece burada kaza, bela, insan kaçakçılığı bitmeyecek. İnsan tuvaletini yapamıyor, yemeğini yiyemiyor" dedi.

  10. "1 HAFTADIR YOLDAYIZ" En büyük sıkıntıyı yolda beklerken çektiklerini söyleyen Dursun Çalışkan da, "1 haftadır Hamzabeyli yolundayız. Yediğimiz, içtiğimiz belli değil. Geceleri uyuyamıyoruz. Mülteciler var, arabamıza biniyorlar" dedi.

    "1 HAFTADIR YOLDAYIZ" En büyük sıkıntıyı yolda beklerken çektiklerini söyleyen Dursun Çalışkan da, "1 haftadır Hamzabeyli yolundayız. Yediğimiz, içtiğimiz belli değil. Geceleri uyuyamıyoruz. Mülteciler var, arabamıza biniyorlar" dedi.

  11. Bir hafta boyunca TIR'da duran malların sıcaktan etkilendiğini belirten Çalışkan, "Sıra 40-50 kilometreye dayanmış. Dolabımızda ekmeğimiz varsa yiyoruz. Yolda lokanta yok. Hamzabeyli'ye vardığımızda da orası pahalı. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum" diye konuştu.

    Bir hafta boyunca TIR'da duran malların sıcaktan etkilendiğini belirten Çalışkan, "Sıra 40-50 kilometreye dayanmış. Dolabımızda ekmeğimiz varsa yiyoruz. Yolda lokanta yok. Hamzabeyli'ye vardığımızda da orası pahalı. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum" diye konuştu.

  12. "NE UYKU, NE YEMEK VAR" İki gündür sırada olduğunu belirten TIR Sürücüsü Salih Görgü, "Bulgaristan'a geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? 4 gün sırada kalıyorsun; ne uyku, ne tuvalet, ne yemek var. Dolaba yemek koyuyorsun, 4 gün sonra bayatlıyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Artık şoförlüğü yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

    "NE UYKU, NE YEMEK VAR" İki gündür sırada olduğunu belirten TIR Sürücüsü Salih Görgü, "Bulgaristan'a geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? 4 gün sırada kalıyorsun; ne uyku, ne tuvalet, ne yemek var. Dolaba yemek koyuyorsun, 4 gün sonra bayatlıyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Artık şoförlüğü yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

  13. 25 senelik TIR şoförlüğü yapan Fahri Giritçioğlu ise cumartesi gününden bu yana sırada beklediklerini belirtti. Giritçioğlu, "Biz burada 24 saat arabayı beklemek zorundayız. Bulgar mı çalışmıyor, Türkiye mi çalışmıyor bilmiyorum. 40 kilometre sıradan girdik, daha da dünya kadar yolumuz var. Sabrediyoruz, bir dilim ekmeğimizi kazanmak için bekleyeceğiz" diye konuştu.

    25 senelik TIR şoförlüğü yapan Fahri Giritçioğlu ise cumartesi gününden bu yana sırada beklediklerini belirtti. Giritçioğlu, "Biz burada 24 saat arabayı beklemek zorundayız. Bulgar mı çalışmıyor, Türkiye mi çalışmıyor bilmiyorum. 40 kilometre sıradan girdik, daha da dünya kadar yolumuz var. Sabrediyoruz, bir dilim ekmeğimizi kazanmak için bekleyeceğiz" diye konuştu.