Sınırda 1 Haftadır Süren TIR Kuyruğu Çilesi

"NE UYKU, NE YEMEK VAR" İki gündür sırada olduğunu belirten TIR Sürücüsü Salih Görgü, "Bulgaristan'a geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? 4 gün sırada kalıyorsun; ne uyku, ne tuvalet, ne yemek var. Dolaba yemek koyuyorsun, 4 gün sonra bayatlıyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Artık şoförlüğü yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.