Duruşmada savunma yapan Özer Hurmacı, "3 çocuğumun annesinin tabii ki ceza almasını istemem. Karşılıklı olduğu için ondan şikayetçiyim. Mihriban biraz kıskançlık krizine girdi telefonda, bana tanımadığım insanları gösterdi, bana tokat attı, tekme attı, küfür etti, tehdit ve hakaret etti, parmağımı ısırdı. Burada da her şeyi konuşmak istemiyorum çünkü her şey basında yer alacak. 3 çocuğumuz var, çocuklarımız büyüyünce bunları okuyacak, o nedenle çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben sadece kendimi savundum, daha doğrusu Mihriban'ı kendimden uzaklaştırdım. Uzaklaştırırken elimdeki telefonum yüzüne geldi, o şekilde yaralandı" dedi.