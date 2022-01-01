Tüm Kasaba Yerin Altında Yaşıyor!

Dünyanın opal madeni başkenti olarak sayılan Coober Pedy'de maden çıkartmak için açılan binlerce kuyu var.Aborjinler bu bölgeyi 'kupa-piti' yani 'beyaz adam deliği', 'su deliği' olarak adlandırmışlar.Bu kasabayı ilginç kılan asıl şey ise yer altı evleri. Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madeninden kalan tünellere 1500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.