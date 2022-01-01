Oyuncu Hande Soral'ın Büyük Mutluluğu
Oyuncu Hande Soral'ın büyük mutluluğu
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Oyuncu Hande Soral Demirci ile İsmail Demirci çiftinin bebekleri dün akşam dünyaya geldi. Hande Soral, oğlu Ali ile ilk fotoğrafını paylaştı.
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Erkek çocuk sahibi olan çift, Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.
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Hande Soral, bebeği ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından "Hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı. ?Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi.
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Teyze olan Bensu Soral ise mutluluğunu TEYZELİĞİM RESMİYETE DÖKÜLDÜ, şeklinde ifade etti.