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Yumurtanın Sarısında Gizli!

Yakın zamanda keşfedildi, yumurtanın sarısında gizli!

  1. Yumurtanın beyazında değil, sarısında yani "yolk" dediğimiz kısımda bulunan Kolin beyin gelişiminin anahtarı olarak adlandırılıyor. Yakın zamanda keşfedilen özellikle hamilelik öncesi ve emzirme döneminde bebeğin beyin gelişimini büyük ölçüde etkileyen "Kolin" hayati önem taşıyor. Peki bu kadar hayati bir besin neden ilk kez duyuyoruz?

    Yumurtanın beyazında değil, sarısında yani "yolk" dediğimiz kısımda bulunan Kolin beyin gelişiminin anahtarı olarak adlandırılıyor. Yakın zamanda keşfedilen özellikle hamilelik öncesi ve emzirme döneminde bebeğin beyin gelişimini büyük ölçüde etkileyen "Kolin" hayati önem taşıyor. Peki bu kadar hayati bir besin neden ilk kez duyuyoruz?

  2. Kolin, uzun yıllar B vitaminin bir üyesi olarak (B4 vitamini) olarak sınıflandırılsa da 1998 yılında resmi anlamda National Academy Of Sciens tarafından önemli bir besin öğesi olarak tanındı..

    Kolin, uzun yıllar B vitaminin bir üyesi olarak (B4 vitamini) olarak sınıflandırılsa da 1998 yılında resmi anlamda National Academy Of Sciens tarafından önemli bir besin öğesi olarak tanındı..

  3. En son North Carolina Üniversitesi'nde beslenme uzmanı olan Dr. Steven Zeisel Daily Mail'e verdiği demeçte herkesçe az bilinen kolinin insan beyninin gelişiminin anahtarı olabileceğini açıkladı.

    En son North Carolina Üniversitesi'nde beslenme uzmanı olan Dr. Steven Zeisel Daily Mail'e verdiği demeçte herkesçe az bilinen kolinin insan beyninin gelişiminin anahtarı olabileceğini açıkladı.

  4. Yetersiz kolin alımı ise.. Sinir hücrelerinin erken bozulmasına, hafızanın zayıflamasına, Alzhemier gibi hastalıkların kolay oluşmasına yol açıyor.

    Yetersiz kolin alımı ise.. Sinir hücrelerinin erken bozulmasına, hafızanın zayıflamasına, Alzhemier gibi hastalıkların kolay oluşmasına yol açıyor.

  5. Zeisel " Özellikle yaşamın ilk 3 yılı beyin gelişimi açısından çok önemli. Bu dönemde yeterli kolin alımı, beynin düzgün gelişmesinin anahtarı" diyerek Kolin'in önemini vurgulamış oldu.

    Zeisel " Özellikle yaşamın ilk 3 yılı beyin gelişimi açısından çok önemli. Bu dönemde yeterli kolin alımı, beynin düzgün gelişmesinin anahtarı" diyerek Kolin'in önemini vurgulamış oldu.

  6. Genellikle hayvansal gıdalarda bulunan Kolin'e en kolay ulaşabileceğimiz gıdalar ise; yumurta ve et. Çünkü bir adet yumurta tam 147mg Kolin içeriyor.

    Genellikle hayvansal gıdalarda bulunan Kolin'e en kolay ulaşabileceğimiz gıdalar ise; yumurta ve et. Çünkü bir adet yumurta tam 147mg Kolin içeriyor.