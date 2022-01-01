Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? - 6 SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 31,71 ZAM SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.