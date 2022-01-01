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Memur Ve Emeklinin Gözü Enflasyonda

Memur, memur emeklileri ve SSK emeklileri temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ediyor.

  1. Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilere yapılacak zamma ilişkin tablo daha da netleşiyor.

    Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilere yapılacak zamma ilişkin tablo daha da netleşiyor.

  2. Memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu. Cuma günü açıklanacak mayıs enflasyonuyla rakam daha da netleşecek. Asıl zam oranı ise 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belirlenecek.

    Memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu. Cuma günü açıklanacak mayıs enflasyonuyla rakam daha da netleşecek. Asıl zam oranı ise 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belirlenecek.

  3. TÜFE nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

    TÜFE nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

  4. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

    Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

  5. MEMURA YÜZDE 24,71'LİK ENFLASYON FARKI Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

    MEMURA YÜZDE 24,71'LİK ENFLASYON FARKI Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

  6. Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? - 6 SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 31,71 ZAM SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.

    Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? - 6 SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 31,71 ZAM SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.

  7. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ' DEMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu söylemişti. Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ' DEMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu söylemişti. Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.