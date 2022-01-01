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4 Aylıkken Evlat Edindiği Ayşe Nazlı...

Türkiye'nin güçlü pop yıldızlarından biri olan Nilüfer, daha 4 aylıkken Çocuk Esirgeme kurumundan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına geldi. Güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı ile olan bağı ise görenleri hayran bırakıyor. Kızının duygusal doğum günü paylaşımı Nilüfer'i ağlattı.

  1. Yurt dışında okuyan Ayşe Nazlı, koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemiden dolayı annesi Nilüfer'le uzun süre görüşemedi.

    Yurt dışında okuyan Ayşe Nazlı, koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemiden dolayı annesi Nilüfer'le uzun süre görüşemedi.

  2. Vaka sayıları azaldıkça kavuşan anne kızın hasreti sona erdi.

    Vaka sayıları azaldıkça kavuşan anne kızın hasreti sona erdi.

  3. Her yaz tatilinde beraber olan anne kız bu yazı da Bodrum'daki evlerinde geçirecekler.

    Her yaz tatilinde beraber olan anne kız bu yazı da Bodrum'daki evlerinde geçirecekler.

  4. Psikoloji okuyan Ayşe Nazlı, annesi Nilüfer'in doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

    Psikoloji okuyan Ayşe Nazlı, annesi Nilüfer'in doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

  5. 68 yaşında giren annesi Nilüfer'le olan fotoğraflarını paylaşarak altına "Değerlim iyi ki doğmuş" dedi.

    68 yaşında giren annesi Nilüfer'le olan fotoğraflarını paylaşarak altına "Değerlim iyi ki doğmuş" dedi.