Whatsapp O Özelliği Test Ediyor
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gruplarından kimseye çaktırmadan çıkmak mümkün olacak. Ancak sürekli güncellemelere imza atan şirketin son bombası ise mesaj düzenleme. İşte yeni gelen özellikler...
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WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.
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WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME WhatsApp'tan mesaj düzenleme özelliği sonunda geliyor. Özellikle şirketin rakibi Telegram'da sıklıkla kullanılan bu özelliğin BETA testleri başladı. Özelliğin yapısına göre gönderilen mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece aynı mesajı tekrar göndermeye gerek kalmayacak. Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android'de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.
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GRUPLARDAN SESSİZCE AYRILMAK WhatsApp'ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor. WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek.
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SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu. Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.
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WHATSAPP PARALI MI OLACAK? WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor. Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor. Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor. WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.
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WhatsApp mesaj düzenlemeyi test ediyor - 6 SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı. Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.
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WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.
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MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ İfadeler - WhatsApp?ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.
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Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor. Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.
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YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.
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DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI 100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.