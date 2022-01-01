İşte Artan Vakaların Sebebi!

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çilek aslında masum besinler listesinde yer almaz. Bilim insanları doğadaki hem faydalı hem de bir o kadar da zararlı bir besin olarak nitelendirdikleri çilek üzerinde kırmızı örümcekler rahatlıkla yaşar.