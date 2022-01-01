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İşte Artan Vakaların Sebebi!

Acillerin dolup taşması üzerine uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. İshal, şiddetli karın ağrısı ve deri döküntüsü gibi belirtilerin baş gösterdiği vakaların ardından uzmanlar çilek konusunda endişelerini dile getirdi.

  1. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çilek aslında masum besinler listesinde yer almaz. Bilim insanları doğadaki hem faydalı hem de bir o kadar da zararlı bir besin olarak nitelendirdikleri çilek üzerinde kırmızı örümcekler rahatlıkla yaşar.

    Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çilek aslında masum besinler listesinde yer almaz. Bilim insanları doğadaki hem faydalı hem de bir o kadar da zararlı bir besin olarak nitelendirdikleri çilek üzerinde kırmızı örümcekler rahatlıkla yaşar.

  2. Bu kırmızı örümcekler çilekle birebir aynı renkte olduğundan kolay kolay fark edilmez. Kırmızı örümceklerin çileklerde yuva yapmaması için bazı tarımcılar da kimyasal madde kullanılır. Yani çilekte birden fazla zararlı durum meydana gelir.

    Bu kırmızı örümcekler çilekle birebir aynı renkte olduğundan kolay kolay fark edilmez. Kırmızı örümceklerin çileklerde yuva yapmaması için bazı tarımcılar da kimyasal madde kullanılır. Yani çilekte birden fazla zararlı durum meydana gelir.

  3. ARDI SIRA GELEN VAKA SAYISI PANİĞE YOL AÇTI! Gözenekleri olan bir yapıya sahip olduğundan iyi temizlenmediği sürece üzerindeki kırmızı örümcekler de ya da kimyasallarda kolay kolay gitmez. Uzmanlar son günlerde acillerde dolup taşan vakalara dair detaylı araştırma yaparken bir çok hastanın en son çilek yediği öğrenildi.

    ARDI SIRA GELEN VAKA SAYISI PANİĞE YOL AÇTI! Gözenekleri olan bir yapıya sahip olduğundan iyi temizlenmediği sürece üzerindeki kırmızı örümcekler de ya da kimyasallarda kolay kolay gitmez. Uzmanlar son günlerde acillerde dolup taşan vakalara dair detaylı araştırma yaparken bir çok hastanın en son çilek yediği öğrenildi.

  4. Bunun üzerine açıklama yapan uzmanlar çilek tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. İyi temizlenmediği sürece direk tüketildiğinde çileğin mide ve bağırsakların çökmesine yol açtığı öğrenildi. Mide bulantısı, kusma, ishal ve cilt yüzeyinde kabarcıkalra neden olur. Ayrıca çilek yüksek oranda likopen madde barındırdığında alerjik reaksiyona kolaylıkla yol açabilir.

    Bunun üzerine açıklama yapan uzmanlar çilek tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. İyi temizlenmediği sürece direk tüketildiğinde çileğin mide ve bağırsakların çökmesine yol açtığı öğrenildi. Mide bulantısı, kusma, ishal ve cilt yüzeyinde kabarcıkalra neden olur. Ayrıca çilek yüksek oranda likopen madde barındırdığında alerjik reaksiyona kolaylıkla yol açabilir.

  5. Antioksidan maddesi olan likopen vücuda yüksek oranda girdiğinde bağışıklık sistemindeki protein yapısıyla tersleşir. Bu da bağışıklık sisteminin çökmesine yol açar.

    Antioksidan maddesi olan likopen vücuda yüksek oranda girdiğinde bağışıklık sistemindeki protein yapısıyla tersleşir. Bu da bağışıklık sisteminin çökmesine yol açar.

  6. ÇİLEK O HASTALIĞA NEDEN OLUYOR! Birden fazla zararı olan çilek konusunda açıklamalar bununla sınırlı kalmadı. Bir diğer uyarı da ABD bilim insanlarından geldi. Tam olarak neyden kayankılı meydana geldiği bilinmezse de ABD'de son bir haftada çilek tüketimi sonrası 17 kişi de hepatit A virüsü tespit edildi.

    ÇİLEK O HASTALIĞA NEDEN OLUYOR! Birden fazla zararı olan çilek konusunda açıklamalar bununla sınırlı kalmadı. Bir diğer uyarı da ABD bilim insanlarından geldi. Tam olarak neyden kayankılı meydana geldiği bilinmezse de ABD'de son bir haftada çilek tüketimi sonrası 17 kişi de hepatit A virüsü tespit edildi.

  7. Hepatit A vücuttaki enfeksiyon riskini artırarak karaciğer başta olmak üzere tüm organların adım adım çökmesine yol açar. Virüse maruz kalan kişilerin bağışıklıklarının düşük olması halinde ölümcül sonuçlara bile neden olabilir.

    Hepatit A vücuttaki enfeksiyon riskini artırarak karaciğer başta olmak üzere tüm organların adım adım çökmesine yol açar. Virüse maruz kalan kişilerin bağışıklıklarının düşük olması halinde ölümcül sonuçlara bile neden olabilir.

  8. Kana çabuk karışan hepatit A virüsünün yayılma riski partnerler arasında ve anneden babadan çocuğa gen faktörü nedeniyle bulaşır.

    Kana çabuk karışan hepatit A virüsünün yayılma riski partnerler arasında ve anneden babadan çocuğa gen faktörü nedeniyle bulaşır.