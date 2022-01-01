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Acun Ilıcalı'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı muhabirlik zamanında İspanya'da ölümden döndüğü o anısını survivor 2022 konseyinde yarışmacılara anlattı. Ilıcalı, dehşet dolu anları asla unutamayacağını ifade etti.

  1. Acun Ilıcalı, yıllar önce 'Acun Firarda' programı için gittiği İspanya'daki 'Boğa Güreşi Festivali'nde zor anlar yaşamıştı.

    Acun Ilıcalı, yıllar önce 'Acun Firarda' programı için gittiği İspanya'daki 'Boğa Güreşi Festivali'nde zor anlar yaşamıştı.

  2. Birden insanlarını üzerine bırakılan boğalarla ilgili anısını dün survivor'da unutamadığım an diye anlattı.

    Birden insanlarını üzerine bırakılan boğalarla ilgili anısını dün survivor'da unutamadığım an diye anlattı.

  3. Ezilmekten son anda kurtulduğunu söyleyen Ilıcalı, şu ifadelere yer verdi:<br> "ARKAMA BAKTIM BOĞA BANA DOĞRU GELİYORDU"<br> "Boğa koşu yaparken önümdeki arkadaş takılıp düşünce ben de arkama bakarak koştuğumdan ona takılıp yere düştüm. Arkama baktığımda boğanın geldiğini gördüm. Boğa ağırlığını vermeden üzerimden geçti. Sonra devamında da karşıdan başka bir boğa geliyordu.

    Ezilmekten son anda kurtulduğunu söyleyen Ilıcalı, şu ifadelere yer verdi:
    "ARKAMA BAKTIM BOĞA BANA DOĞRU GELİYORDU"
    "Boğa koşu yaparken önümdeki arkadaş takılıp düşünce ben de arkama bakarak koştuğumdan ona takılıp yere düştüm. Arkama baktığımda boğanın geldiğini gördüm. Boğa ağırlığını vermeden üzerimden geçti. Sonra devamında da karşıdan başka bir boğa geliyordu.

  4. "DİREKTEN DÖNDÜM" <br> O gün de kırmızı renk giymiştim, bizim hayvan hiç renk körü değildi, kalabalığın içinde beni gördü. Garip bir an yaşamıştım, Direkten geri geldim diyebilirim."

    "DİREKTEN DÖNDÜM"
    O gün de kırmızı renk giymiştim, bizim hayvan hiç renk körü değildi, kalabalığın içinde beni gördü. Garip bir an yaşamıştım, Direkten geri geldim diyebilirim."