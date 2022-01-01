Ezilmekten son anda kurtulduğunu söyleyen Ilıcalı, şu ifadelere yer verdi:

"ARKAMA BAKTIM BOĞA BANA DOĞRU GELİYORDU"

"Boğa koşu yaparken önümdeki arkadaş takılıp düşünce ben de arkama bakarak koştuğumdan ona takılıp yere düştüm. Arkama baktığımda boğanın geldiğini gördüm. Boğa ağırlığını vermeden üzerimden geçti. Sonra devamında da karşıdan başka bir boğa geliyordu.