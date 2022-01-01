İşte Diziden Ayrılma Sebebi!

Evcen, paylaşımına ''İlmek ilmek ördüğü bir hikaye ile Akça'yı bana teslim eden Emre Konuk'a, her adımda yanımda olan Esi Gülce'ye, yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Bekir Sekman'a, ekran önü ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma ve hepsinden çok beni ilk günümden itibaren yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize en içten dileklerimle. Sağolun, varolun.'' notunu düştü