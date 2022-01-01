İşte Diziden Ayrılma Sebebi!

Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Düzce Üniversitesi Rektörü görevinden istifa etti
Düzce Üniversitesi Rektörü görevinden istifa etti
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
'Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacağız'
'Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacağız'
Erdoğan: Okullarda yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek
Erdoğan: Okullarda yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek
Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı mensuplarına emir ve talimat veremez!
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı mensuplarına emir ve talimat veremez!
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
'3600 ek gösterge' ile ilgili hangi formüle karar verildi?
'3600 ek gösterge' ile ilgili hangi formüle karar verildi?
Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?
Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?
Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
3 Kurum 89 personel almak için ilana çıktı
3 Kurum 89 personel almak için ilana çıktı
Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!
Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil

İşte Diziden Ayrılma Sebebi!

Uzun bir aradan sonra TRT1'in izlenme rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ile ekranlara Akça Hatun olarak dönen Fahriye Evcen dizinin sezon finalinde senaryo gereği ekranlara veda etti.

  1. TRT1 'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 30 Mayıs pazartesi yayınlanan 27. bölümü ile sezon finali yaptı. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı izlenme rekorları kıran dizinin finalinde flaş bir ayrılık yaşandı.

    TRT1 'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 30 Mayıs pazartesi yayınlanan 27. bölümü ile sezon finali yaptı. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı izlenme rekorları kıran dizinin finalinde flaş bir ayrılık yaşandı.

  2. En son 2017 yılında Engin Akyürek ile başrol paylaştığı Ölene Kadar adlı dizide izlediğimiz Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu'da Akça Hatun karakterini canlandırıyordu. Fahriye Evcen senaryo gereği sezon finalinde diziye veda etti.

    En son 2017 yılında Engin Akyürek ile başrol paylaştığı Ölene Kadar adlı dizide izlediğimiz Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu'da Akça Hatun karakterini canlandırıyordu. Fahriye Evcen senaryo gereği sezon finalinde diziye veda etti.

  3. Ara vermişti!<br> 2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Burak Özçivit'ten Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    Ara vermişti!
    2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Burak Özçivit'ten Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

  4. Akça Hatun, dizinin sezon finali bölümünde Vaspurakan'ın fethi sırasında haince öldürüldü. Akça'nın şehit olmasıyla birlikte karaktere hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrıldı.

    Akça Hatun, dizinin sezon finali bölümünde Vaspurakan'ın fethi sırasında haince öldürüldü. Akça'nın şehit olmasıyla birlikte karaktere hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrıldı.

  5. Veda mesajı<br> İzleyiciler, Akça Hatun'un hikayesinin bitmesine üzülürken Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden veda paylaşımı yaptı.

    Veda mesajı
    İzleyiciler, Akça Hatun'un hikayesinin bitmesine üzülürken Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden veda paylaşımı yaptı.

  6. Evcen, paylaşımına ''İlmek ilmek ördüğü bir hikaye ile Akça'yı bana teslim eden Emre Konuk'a, her adımda yanımda olan Esi Gülce'ye, yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Bekir Sekman'a, ekran önü ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma ve hepsinden çok beni ilk günümden itibaren yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize en içten dileklerimle. Sağolun, varolun.'' notunu düştü

    Evcen, paylaşımına ''İlmek ilmek ördüğü bir hikaye ile Akça'yı bana teslim eden Emre Konuk'a, her adımda yanımda olan Esi Gülce'ye, yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Bekir Sekman'a, ekran önü ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma ve hepsinden çok beni ilk günümden itibaren yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize en içten dileklerimle. Sağolun, varolun.'' notunu düştü