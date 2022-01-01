Sultangazi'de Yolda Çökme
İstanbul Sultangazi'de inşaat alanının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Çökmenin İSKİ'ye ait su borusundan kaynaklanan patlama olduğu iddia edildi.
-
İstanbul Sultangazi'de bir inşaat alanın yanında yer alan caddede çökme oldu. Olay, saat 08.15 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde meydana geldi.
-
Çevredekiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Polis, olay yerinde emniyet şeridi ile güvenlik önlemleri alırken, İSKİ ekipleri de patlayan su borusu nedeniyle çalışma yaptı.
-
İnşaat alanı yetkilileri, çökmenin İSKİ'ye ait su borusundan kaynaklanan patlama olduğunu iddia etti.
-