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Sultangazi'de Yolda Çökme

İstanbul Sultangazi'de inşaat alanının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Çökmenin İSKİ'ye ait su borusundan kaynaklanan patlama olduğu iddia edildi.

  1. İstanbul Sultangazi'de bir inşaat alanın yanında yer alan caddede çökme oldu. Olay, saat 08.15 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde meydana geldi.

    İstanbul Sultangazi'de bir inşaat alanın yanında yer alan caddede çökme oldu. Olay, saat 08.15 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde meydana geldi.

  2. Çevredekiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Polis, olay yerinde emniyet şeridi ile güvenlik önlemleri alırken, İSKİ ekipleri de patlayan su borusu nedeniyle çalışma yaptı.

    Çevredekiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Polis, olay yerinde emniyet şeridi ile güvenlik önlemleri alırken, İSKİ ekipleri de patlayan su borusu nedeniyle çalışma yaptı.

  3. İnşaat alanı yetkilileri, çökmenin İSKİ'ye ait su borusundan kaynaklanan patlama olduğunu iddia etti.

    İnşaat alanı yetkilileri, çökmenin İSKİ'ye ait su borusundan kaynaklanan patlama olduğunu iddia etti.