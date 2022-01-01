5 Günde 3 Kilo Verdiren Ananas Ve Limon Diyeti!

ANANAS VE LİMON SUYUNU BERABER TÜKETİN Ananas kalorisi düşük ve su içeriği yüksektir, bu da onu ideal bir sağlıklı bir kilo verme atıştırmalığı yapar. Ananas, sindirim sisteminden normal gıda geçişini destekleyen ve gıdaların çözünmesine yardımcı olan mide ve sindirim sularının salınımını uyaran lif bakımından yüksektir. Limon suyu, hem vücut ağırlığının hem de gıda tüketiminin azaltılmasına yardımcı olan çeşitli temel besinler içerir. Vücut yağının daha hızlı ve daha verimli yanmasına yardımcı olan sitrik asit içerir.